Facebook gana US$ 5.045 millones, la mitad que el año pasado

Facebook anunció este miércoles que entre enero y junio ganó US$ 5.045 millones, un 50% menos que los 10.093 millones de beneficios del mismo período del ejercicio anterior, lastrado por las provisiones apartadas para hacer frente a las multimillonarias multas de los reguladores.



Pese a la caída en picado de los beneficios a causa de estas sanciones, la compañía que dirige Mark Zuckerberg sigue creciendo y durante la primera mitad del año aumentó los ingresos un 26,85% hasta situarlos en los US$ 31.963 millones, a la par que se incrementó el número de usuarios activos mensuales hasta los US$ 2.410 millones.



Las cuentas de Facebook se dieron a conocer el mismo día en que la Comisión Federal del Comercio de EE.UU. (FTC) anunció una sanción de US$ 5.000 millones a la empresa por su mala gestión de la privacidad de los usuarios, la mayor jamás impuesta a una empresa tecnológica.



