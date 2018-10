Facebook logró beneficios netos 30% superiores en nueve meses del año

Facebook presentó ayer sus resultados financieros de los nueve primeros meses del año, en los que sus ingresos ascendieron a US$ 38.924 millones, lo que supone un 41% más que el registro del mismo periodo de 2017, en el que consiguió US$ 27.681 millones.



La compañía se encuentra bajo gran presión por parte de políticos y miembros de la sociedad civil para evitar la propagación de noticias falsas en las elecciones legislativas que se celebrarán la semana que viene en EE.UU. y que no se repita así lo sucedido en la campaña electoral de 2016.



En los primeros nueve meses del ejercicio fiscal, los accionistas de la red social más usada del mundo ganaron US$ 5,20 por título, frente a los US$ 3,95 que se apuntaron en el mismo tramo del año anterior.



Los beneficios antes de impuestos en este mismo período de la compañía con sede en Menlo Park (California, EE.UU.) ascendieron a US$ 17.390 millones.



Facebook estima que más de 2.600 millones de personas en todo el mundo utilizan la red social o alguna de las aplicaciones de su propiedad (WhatsApp, Instagram y Messenger) por lo menos una vez al mes y que más de 2.000 millones se conectan a por lo menos una de ellas cada día.



"Nuestra comunidad y nuestro negocio siguen creciendo rápidamente. Estamos creando los mejores servicios para mensajería privada e historias, y hay grandes oportunidades para nosotros en el vídeo y el comercio", indicó en un comunicado el cofundador y consejero delegado de la empresa, Mark Zuckerberg.



Con respecto a los resultados trimestrales, en los que más se fijaron los analistas ayer en Wall Street, Facebook ganó en los meses de verano US$ 5.137 millones, un 9% más que los US$ 4.707 correspondientes al período estival del ejercicio anterior.



Entre julio y septiembre, los propietarios de acciones de la compañía californiana ganaron US$ 1,76 por título (US$ 1,59 en 2017) y la empresa facturó US$ 13.539 millones (en su práctica totalidad provenientes de la publicidad), un 33% más que en el mismo período del año pasado.



Del total de ingresos por publicidad de este pasado trimestre, el 92% tuvieron su origen en las aplicaciones para teléfonos móviles.



Wall Street recibió con satisfacción los resultados de Facebook, cuyas acciones se revalorizaron un 1,91% hasta los US$ 148,80 en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de los parqués neoyorquinos.