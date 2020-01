Facebook pagará US$ 550 millones en acuerdo extrajudicial por reclamos de que recopiló datos biométricos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Facebook Inc llegó a un acuerdo de US$ 550 millones por reclamos de que recopiló y almacenó millones de datos biométricos de usuarios sin su consentimiento, y su presidente ejecutivo Mark Zuckerberg prometió medidas para proteger la privacidad de quienes utilizan la red social.

El acuerdo fue revelado por el director financiero de Facebook en una conferencia telefónica para discutir los resultados del cuarto trimestre, y por abogados de usuarios que lo calificaron como el mayor acuerdo en efectivo de una demanda de privacidad.

Facebook no admitió haber actuado mal al aceptar el acuerdo, que requiere la aprobación del tribunal.



El acuerdo se da tras otro, por US$ 5.000 millones el año pasado con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, debido a cargos de que la compañía le permitió a la consultora británica Cambridge Analytica recolectar datos de unos 87 millones de usuarios.



Zuckerberg dijo que ese acuerdo comprometió a Facebook con los controles de privacidad que "establecen un nuevo estándar para nuestra industria, yendo más allá de lo que exige la ley hoy".



La cifra supera los US$ 380,5 millones que Equifax Inc acordó pagar el año pasado para resolver los reclamos sobre una violación de datos de 2017 que comprometió la información personal de 143 millones de estadounidenses.



Facebook había sido demandado originalmente en 2015, cuando los usuarios acusaron a la empresa de violar la Ley de Privacidad de la Información Biométrica de Illinois al usar tecnología de reconocimiento facial para recopilar datos biométricos.



Los usuarios dijeron que Facebook hizo esto mediante la obtención de datos a través de su función "Sugerencias de etiquetas", que permite a los usuarios reconocer amigos de Facebook de fotos cargadas previamente.



La directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, dijo al respecto: "(Queremos) que todos tengan el control de su privacidad en Facebook".