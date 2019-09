Facebook restringirá la publicidad política de cara a las elecciones del 2020 en EE.UU.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Facebook anunció que aplicará reglas más estrictas para la propaganda política, cuando falta poco más de un año para las elecciones de Estados Unidos, y requerirá una identificación más detallada de quienes pagan los anuncios electorales.



El gigante de las redes sociales ha sido blanco de críticas desde que salió a la luz que agentes de Rusia, en una campaña de desinformación, pagaron avisos con el propósito de instigar la inquietud política en Estados Unidos durante la campaña del 2016, que concluyó con la elección de Donald Trump como presidente.



Facebook ya tiene normas que requieren la identificación de los autores de los avisos políticos, pero la empresa exigirá información acerca de quiénes la financian, tanto en su plataforma como en Instagram.



Las nuevas normas se empezarán a aplicar a mediados de septiembre y para un mes después los anunciantes deben estar cumpliéndolas si no quieren que Facebook rechace los avisos, según la empresa.



Para cumplir con estos requisitos una compañía puede dar su número de identificación fiscal o las campañas pueden aportar los datos de su registro ante la Comisión Electoral Federal, con lo cual Facebook las clasificaría como autorizadas.



Pero según explicó Kathie Harbath, directora de relaciones públicas de Facebook, la empresa no tiene atribuciones legales para verificar esa información y, debido a ello, espera que "haya más reglamentación gubernamental en este espacio".

Facebook ha requerido desde mayo del 2018 a los responsables de propaganda política que incluyan una declaración identificando quién paga el anuncio, pero la firma ha indicado que algunos anunciantes aportan información equívoca o han intentado registrarse como organizaciones que no existen.



Bajo las nuevas reglas, las empresas más pequeñas pueden aportar un número telefónico, dirección electrónica y postal, y un sitio de internet con un dominio que corresponda al resto de la información, y la identificación personal de la persona que compra los anuncios.



Esta misma semana, Facebook prohibió los avisos de la publicación conservadora The Epoch Times después de que la cadena de televisión NBC News informó que en el último mes la compañía había canalizado anuncios en la red social mediante otros sitios fachada, a fin de ocultar su conexión con su campaña de US$ 2 millones en apoyo a la reelección del presidente Trump.



En lo que va del año, la campaña de Trump y las de los aspirantes presidenciales Tom Steyer, Kirsten Gillirand, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Joe Biden, Pete Buttigieg y Kamala Harris han gastado, en conjunto, más de US$ 25 millones en anuncios en Facebook, según Bully Pulpit Interactive, un grupo demócrata que analiza la propaganda digital.