Falso Warren Buffet logra 98.000 seguidores en Twitter en tres días

Aunque el líder de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, es conocido por no ser muy amigo de la tecnología y las redes sociales, una cuenta en Twitter bajo el nombre del exitoso inversionista se convirtió en el último personaje a seguir en la plataforma de 140 caracteres.



La popularidad de Buffett bastó para que, en solo tres días, esta cuenta falsa reclutara a 98 mil seguidores, quienes quizás sabiendo del engaño o no, leyeron los consejos sobre cómo ser feliz y permanecer saludable.



Pese a que ni Buffett ni su círculo cercano se han referido al tema, los medios internacionales ya asumen que se trata de un impostor, quien no solo escribió mal el apellido del Oráculo de Omaha, sino que además está violando las condiciones de uso de Twitter al hacerse pasar por otra persona.