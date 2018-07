La familia real británica aumenta sus ingresos

Un año 2017 fructífero tuvo la familia real más popular del mundo según dos informes dados a conocer el jueves pasado, reportaron medios internacionales.



Uno de los informes, que abarca las finanzas del príncipe Carlos, muestra que la categoría de presupuesto que incluye fondos para William, Kate, duques de Cambridge, y Harry, duque de Sussex, aumentó un 40%, es decir, US$ 6,6 millones. La categoría también incluye "gastos de capital" y los ahorros del heredero del trono.



El príncipe Carlos y su esposa Camilla obtuvieron US$ 28,6 millones de la finca privada Ducado de Cornualles, su principal fuente de ingresos. Eso representa un 5% más que el año anterior.



El segundo informe abarca el Subsidio Soberano, que es la principal entrada de la reina, y se genera a partir de Crown Estate, una colección de propiedades y granjas del Reino Unido. Según este documento, la reina recibió US$ 100,2 millones libres de impuestos de este subsidio, un 78% más que el año anterior.



La familia real también obtuvo ingresos adicionales por US$ 22,8 millones por alquiler de propiedades y la administración de instalaciones. El ducado de Lancaster es una propiedad privada de inmuebles comerciales y agrícolas que también generó US$ 25,3 millones.