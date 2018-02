Famoso reloj de diamantes de Elvis espera precio récord en subasta

El 25 de febrero de 1961, la disquera RCA Records le regaló a Elvis Presley un reloj marca Omega, para conmemorar los 75 millones de discos vendidos por el cantante en todo el mundo, barrera jamás alcanzada por otro intérprete hasta ese entonces.



Casi seis décadas después, esta pieza única fabricada en oro blanco y con un engaste de 44 diamantes y con una inscripción al anverso recordando el logro del artista de Misisipi, será la protagonista de la subasta organizada por la casa de subastas Phillips y Bacs & Russo, que se realizará el próximo 12 y 13 de mayo en el Hotel La Reserve de Ginebra.



Aunque el reloj por sí solo tiene un valor estimado de entre US$ 54 mil y US$ 108 mil, el que haya pertenecido al Rey del Rock y que cuente con certificados de autenticidad multiplican por diez las estimaciones de su valor, el que podría llegar a destronar la venta récord del Rolex Daytona de Paul Newman, el más caro hasta la fecha y que fue vendido en octubre del año pasado por US$ 15 millones.