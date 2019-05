El FBI investiga a las empresas Johnson & Johnson, General Electric, Siemens y Philips por supuesto pago de sobornos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fiscales brasileños sospechan que las firmas canalizaron pagos ilegales a funcionarios de gobierno para lograr contratos en programas de salud pública en todo el país sudamericano durante las últimas dos décadas.



Las autoridades brasileñas dicen que más de 20 compañías podrían haber sido parte de un "cartel" que pagó sobornos y cobró precios inflados al gobierno por equipos médicos, como máquinas de imágenes para resonancia magnética y prótesis.



Johnson & Johnson, General Electric, Siemens y Philips, con una capitalización de mercado combinada de casi US$ 600.000 millones de dólares, son las empresas extranjeras más grandes investigadas en un plan anticorrupción en Brasil en los últimos años.



Las empresas estadounidenses y europeas que cometieron delitos en Brasil también podrían enfrentar fuertes multas y otros castigos en virtud de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.



Desde 1977, esa ley hace que sea ilegal que ciudadanos o compañías estadounidenses, o también firmas extranjeras que cotizan en Estados Unidos, paguen a funcionarios de otros países para lograr negocios.



Las empresas extranjeras son los últimos objetivos de las investigaciones sobre corrupción que se llevan a cabo en Brasil. En los últimos cinco años, los fiscales han descubierto sobornos generalizados en instituciones estatales y empresas del sector privado que buscan hacer negocios con ellas.



Las extensas investigaciones realizadas por fiscales y la policía federal, que incluye la famosa operación "Lava Jato" centrada en la petrolera estatal brasileña Petrobras, ha derrocado a líderes empresariales y políticos en toda América Latina.



La fiscal federal brasileña Marisa Ferrari confirmó en una entrevista con Reuters que las autoridades del Departamento de Justicia y de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos están ayudando en la investigación sobre equipos médicos que está liderando.



En 2016, fiscales de Estados Unidos y Brasil negociaron conjuntamente una multa de 3.500 millones de dólares, la mayor de su tipo a nivel mundial, contra la constructora brasileña Odebrecht SA por su participación en el escándalo "Lava Jato".



"Estamos constantemente compartiendo información con el FBI sobre este caso (el de equipos médicos). Ellos piden documentos y se los enviamos; ellos a cambio están ayudando en nuestra investigación", sostuvo Ferrari, que destacó que "hemos recibido mucho material del Departamento de Justicia y de la SEC".



Ferrari se negó a identificar a las compañías indagadas. Sin embargo, dos investigadores brasileños con conocimiento directo del asunto confirmaron a Reuters que Johnson & Johnson, Siemens AG, General Electric Co. y Koninklijke Philips NV son blanco de las pesquisas del FBI por el presunto pago de sobornos en Brasil.



Las fuentes solicitaron anonimato porque no están autorizadas para referirse a la arista estadounidense de la investigación.



[EN BASE A REUTERS]