FC Barcelona se prepara para ingresos récords por sobre los US$ 1.100 millones

El presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, es más que optimista frente a los ingresos que registrará el club culé en las próximas temporadas.



En una entrevista concedida por el empresario español a Bloomberg Televisión en Londres, el catalán señaló que espera que la institución blaugrana alcance la próxima temporada la cifra histórica de US$ 1.100 millones en ingresos, monto más que auspicioso, pero que, sin embargo, no se detendría allí, ya que antes de 2021 el Barça lograría superar la barrera de los US$ 1.230 millones en ingresos.



La mayor venta de entradas, la firma de un próximo acuerdo para un millonario patrocinio para el Camp Nou y la mejora del contrato que reparte las ganancias de los derechos de transmisión serían los principales factores que llevarían al club de Lionel Messi a aumentar en un 20% sus ingresos en solo dos temporadas, ya que el año pasado, el club solo sumó US$ 797 millones.



Por otra parte, en relación al posible impacto del proceso independentista catalán en las cuentas del club, Bartomeu aseguró que "los sponsors no están preocupados" por el tema, negando cualquier perjuicio en sus ingresos.

