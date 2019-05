Las ferias de empleo como una opción para conseguir trabajo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En Uruguay se ha instalado una particular estrategia de reclutamiento: las ferias de empleo. Estos eventos son de carácter masivo y una gran oportunidad de ingresar al mercado laboral o cambiar de empleo.



La propuesta inicial suele ser similar: una empresa puntual organiza una jornada donde pone a disposición una gran cantidad de puestos de trabajo. ¿Qué esperar a la hora de asistir a una? ¿Cómo sacar provecho de este tipo de instancias? ¿Qué hacer o no hacer durante el evento?



Según Cecilia Garcia Montejo, directora de recursos humanos de Alorica y psicóloga especializada en recursos humanos, se debe tratar de averiguar con anterioridad con qué se va a enfrentar el postulante. “Si el candidato tiene conocimiento sobre cómo funcionan las ferias de empleo, genera una mayor demostración de interés”, agregó.



Quien asiste a una feria laboral lo más probable es que se encuentre con personal que le brinde información acerca de la compañía, folletos y, tal vez, una charla realizada por un líder de la organización, explicó Ana Inés Ruiz, psicóloga especializada en recursos humanos y directora de Entrust. Dentro de lo que puede estar pautado para una feria se encuentran: una o más entrevistas grupales o individuales como también instancias de evaluación.



Por otro lado, se advierte que es mejor asistir a las ferias de reclutamiento con la mente abierta ya que, a fin de cuentas, el postulante no sabe a ciencia cierta con qué se va a encontrar, según Florencia Tafernaberry, responsable de comunicación y marketing en ManpowerGroup. Ante el desconocimiento de lo que va a suceder, “se recomienda que la persona se prepare más en sus cualidades personales. Por ejemplo, que mantenga una actitud activa o que hable de manera fluida”, agregó Tafernaberry que participó en la organización de ferias de empleo.



Es posible que en una feria de empleo se hagan evaluaciones a los candidatos. Fuente: Pixabay

“Si la entrevista es en inglés, como es en Alorica, sería interesante que el candidato practique antes”, explicó la responsable de recursos humanos de la empresa. A los nervios que se suele tener en este tipo de instancia se le suma que es en otro idioma. Sin embargo, la especialista explicó que, más allá de eso, no se debe realizar otro tipo de preparación previa. “En el encuentro se evalúa el carácter de la persona, compromiso con el trabajo, gusto por el cliente, estabilidad, entre otros aspectos”, aseguró.



Una de las claves para poder tener éxito es poseer información sobre la empresa, explicó Garcia Montejo. “Sin embargo, no se pretende que sepa todos los aspectos en profundidad ya que se entiende que el postulante no conoce los pormenores”. Esa recomendación es la misma que se brinda a quienes asistan a cualquier otra entrevista laboral.



Sobre esto, Fernando Alabalde, gerente comercial de ManpowerGroup, agrega que, aunque es una instancia repleta de espontaneidad, es importante que el candidato investigue sobre la cultura empresarial de la compañía. “En las redes sociales y la página web de la organización se suele encontrar con facilidad”, aconsejó. Asimismo, en caso de que el candidato tenga preguntas o dudas sobre la propuesta de la empresa, es mejor que las lleve pensadas de antemano, recomendó Ruiz.



Otra sugerencia que sirve tanto para una feria laboral como para una entrevista clásica, es que la primera impresión es importante, remarcó Ruiz. “Se sugiere cuidar el aspecto personal con el fin de mostrar que la persona se tomó con importancia la concurrencia al evento”. Otro consejo que realiza la psicóloga es aprovechar este tipo de eventos masivos para generar relaciones y conocer a otras personas.



Buena presencia y realizar "networking" son algunas de las recomendaciones de Ana Inés Ruiz, directora de Entrust. Fuente: Pixabay

En la feria de empleo que va a realizar Alorica el 31 de mayo en Ejido 1275 se van a reclutar 250 agentes de atención telefónica. Inglés y bachillerato completo son los únicos dos requisitos para poder postularse y no se necesita tener experiencia laboral previa, explicaron desde la empresa.



Para validar el conocimiento del idioma no es excluyente tener un certificado nacional o internacional ya que la compañía proporciona una prueba. “Llegan personas que vivieron en el extranjero y aprendieron el idioma, como también llama la atención los jóvenes de las nuevas generaciones que lo adquieren de manera autodidacta. No se quiere dejar a estas personas por fuera”, comentó Garcia Montejo.



En el link para la postulación se debe ingresar nombre y apellido, dirección de mail, número telefónico de contacto, nivel de inglés y de educación formal, y un horario ideal para la entrevista. Luego, desde la empresa se contactan con el postulante para afinar detalles.



Terminada la feria, la compañía revisa las postulaciones que surgen de la feria de manera inmediata, explicó Garcia Montejo.



Después de que se procesa toda la información, Alorica se contacta con aquellos que quedaron seleccionados y coordina el momento de ingreso a la compañía. “Como suelen ser varios puestos de trabajo, la entrada a la empresa se realiza de manera escalonada”, explicó.