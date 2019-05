Ferrari evalúa negocios con Netflix

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ferrari y Mercedes no participaron en la exitosa serie “Drive to Survive” filmada por Netflix la temporada pasada, argumentando que tenía que centrarse en la batalla por el título. Las apariciones de sus monoplazas o conductores se dieron a través de imágenes de la transmisión oficial de la F1.

“Es ciertamente un programa interesante. No participamos la temporada pasada como Ferrari”, dijo Binotto a periodistas antes del Gran Premio de España. “Lo estamos considerando. No hemos tomado una decisión final, es algo que haremos en las próximas semanas”, agregó Binotto.



El director general de la F1, Sean Bratches, dijo este mes que esperaba una segunda temporada de la serie, cuyo rodaje ya estaba en marcha.



Ferrari es el único equipo que no participa del campeonato de F1 de e-sports, que se encuentra en su tercera temporada. Mercedes ganó ambos títulos el año pasado, al igual que en el mundo real.



Binotto dijo que la postura de Ferrari sobre eso también podría cambiar. “Los e-sports están creciendo en términos de interés y, desde luego, como Ferrari lo estamos considerando seriamente”.



“Aún no estamos totalmente comprometidos con el programa, pero las discusiones continúan y muy pronto tomaremos una decisión”, agregó.



En base a Reuters