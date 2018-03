La filial británica de Toys 'R' Us cerrará todas sus tiendas

Todas las tiendas de Toys 'R' Us en el Reino Unido cerrarán a lo largo de las próximas seis semanas, anunció ayer la juguetería, una decisión que dejará a más de 3.000 personas sin trabajo.



La empresa, que cedió su control a un administrador independiente tras declarar insolvencia a finales de febrero -un procedimiento legal válido en el Reino Unido- informó a los medios de que esta decisión se ha tomado tras no haber podido encontrar un comprador antes de la fecha límite.



La compañía cerrará 25 de sus tiendas antes del jueves, aunque dejará sus otros 75 locales repartidos a lo largo del país abiertos para vender el resto de sus existencias bajo descuentos, según apuntó Simon Thomas, integrante del equipo de administración.



Con esta noticia, Toys 'R' Us se unió a una larga lista de comercios que han tenido problemas financieros en el Reino Unido este año, incluyendo la tienda de bisutería Claire's y la de electrónica Maplin.



Según los analistas, los cambios en los hábitos de consumo, la subida de la inflación y la bajada del poder adquisitivo entre los británicos están detrás de estas dificultades entre las empresas de venta al público.



La empresa de Toys 'R' Us en el Reino Unido es una filial de la juguetería radicada en Estados Unidos, que se declaró en bancarrota el pasado septiembre y también comenzará a cerrar sus más de 800 tiendas a partir de esta semana.



La juguetería aseguró el pasado febrero que los problemas de la filial británica no afectarán al resto de los negocios en Europa.

