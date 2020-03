Fintech uruguaya premiada por innovación se expande

Una empresa sin oficinas cerradas, con un enfoque dinámico y flexible del trabajo, que se encuentra en plena expansión —tanto de clientes, productos, mercados y equipos— y centra sus esfuerzos en la innovación constante. Eso es dLocal, fintech uruguaya que brinda soluciones de pago a gigantes internacionales como Amazon, Netflix y Booking, entre otros.

En las últimas semanas, dLocal alcanzó importantes hitos tales como ser distinguida como una de las compañías más innovadoras de América Latina (ver aparte), y sellar un acuerdo para procesar los servicios de pago local de Amazon en Chile.

Cecilia Parodi, Head of Technical Account Managers de dLocal, contó que fueron tres años de arduo trabajo para hacer frente a la operación de Amazon: “Implicó mucha dedicación y la exigencia de brindar un servicio de primera”.

Este hecho no es menor. La solución para el procesamiento de los pagos con tarjeta local en el sitio de la principal empresa de ecommerce del mundo provocará un crecimiento exponencial de las operaciones para dLocal.

Entre otras ventajas, la plataforma creada admite diversos métodos de pagos locales. Ese desarrollo fue hecho por el equipo de ingenieros de la empresa —el área interna más grande, con 60 personas—, que maneja las últimas tecnologías de la industria y está en pleno crecimiento y constante búsqueda de nuevos integrantes

Federico Mazzoli, Lead Product Manager de la empresa uruguaya, contextualizó este logro. Y es que Amazon “en ningún lugar del mundo” permitía abonar mediante plásticos locales. Para posibilitarlo, se desarrolló un método de pago particular, atendiendo las características y regulación del mercado chileno. “Es algo muy innovador, incluso para una empresa como Amazon, que debió efectuar un desarrollo propio para poder implementarlo”, agregó.

Los usuarios de Amazon tienen la posibilidad de pagar sus compras en cuotas y en pesos chilenos. El trabajo con el gigante del ecommerce implica “un contacto permanente para la resolución de problemas”, explicó Parodi, así como “apostar al surgimiento de nuevas oportunidades a futuro” para ampliar la relación comercial.

“Hoy Amazon confía en dLocal. Esto se debe a que le dimos una solución para su problema. Actuamos rápido demostrándole que somos dinámicos, ágiles y con una calidad excelente”, resaltó la ejecutiva.

El mismo proceso de búsqueda de soluciones innovadoras para flexibilizar los métodos de pago y sumar así potenciales nuevos clientes es el que realiza la tecnológica en cada mercado al que arriba.

Para lograr esto, es clave la modalidad de trabajo de dLocal. Algunas características que llaman la atención del clima laboral son la música de fondo, la vestimenta informal y un ambiente ameno de trabajo. Además, en sus procesos intervienen equipos multitécnicos, que trabajan integrados bajo los mismos preceptos: ser flexibles y dinámicos para la solución de los problemas de los clientes. En ese sentido, Parodi destacó que en dLocal predomina “la mentalidad de startup (compañía emergente)”, más allá del crecimiento exponencial en poco tiempo (ver columna aparte).

Sebastián Delfino, Technical Account Manager, mencionó como diferenciales del clima de trabajo en la firma el predominio de gente joven —el promedio es entre 27 y 28 años—, la flexibilidad horaria, trabajar en base a objetivos —lo que permite compatibilizar las tareas con el estudio—, y las oportunidades de crecimiento.

Otro factor a favor es el involucramiento de todos los equipos en los resultados, procurando haya una “visión global de los proyectos” y de lo logrado, dijo Mazzoli.

dLocal pretende captar el interés de jóvenes —incluso estudiantes— o senior de variados perfiles, que estén alineados a la cultura de la empresa, con talento y ganas de crecer profesionalmente. “Queremos gente comprometida, que le interese trabajar para compañías de primer nivel y generar gran impacto en corto tiempo”, resaltó Parodi. El mejor resumen del espíritu de dLocal es una frase repetida por sus ejecutivos: “menos burocracia y muchas oportunidades”.

Proceso de trabajo y diferencial

El objetivo de la empresa es ayudar a los clientes a expandirse a mercados emergentes, sin importar el tamaño de su organización, y lograr soluciones específicas utilizando la tecnología en la parte de los pagos, tanto para recibir dinero como para enviarlo, señaló Mazzoli.

En pos de esa meta, es crucial entender las complejidades de cada mercado. En esa línea, dLocal posee gente especializada en cada país en el que operan que conoce muy bien la realidad del mercado. Este sistema de trabajo le permitió a la fintech uruguaya expandirse primero en el continente, hacia países con grandes volúmenes de operaciones como México y Argentina, y posteriormente explorar otros puntos del mapa.

“Para hallar la mejor solución para el cliente, hay que trabajar mucho y rebuscársela. Ese es parte de nuestro diferencial, porque otras empresas (del rubro) que operan en Estados Unidos o Europa están más acostumbrados a soluciones más estándar”, resumió Mazzoli.

La publicación Fast Company, escrita por líderes empresariales y que se enfoca en negocios en expansión, incluyó a dLocal en una prestigiosa lista que distingue a las compañías más innovadoras de 2020 . “Con sede en Uruguay, dLocal maneja pagos masivos en línea en América Latina y otros mercados, incluidos África, la región de Asia y el Pacífico y Oriente Medio. Las empresas ya no necesitan establecer empresas locales para procesar los pagos en todos los países extranjeros en los que trabajan; dLocal procesa pagos y trabaja como comerciante registrado en cada mercado”, destacó el medio especializado. La lista incluye a 434 empresas de 39 naciones en vista del impacto que sus innovaciones tienen en la industria y la cultura. Fast Company destacó que estas experiencias muestran la variedad de posibilidades para prosperar en el mundo de hoy. “Nos sentimos muy honrados de ser reconocidos por el trabajo para cerrar la brecha de innovación de pagos entre los países desarrollados y las economías emergentes”, dijo Jacobo Singer, director de operaciones de dLocal.

De un país al mundo en tan solo cuatro años

Federica Ferreira, VP of Development de dLocal, recordó que el proyecto comenzó en 2016 con un único cliente en Brasil que ofrecía el “boleto bancario”, una opción muy utilizada por las personas que no poseen tarjetas de crédito. Desde ese entonces, la fintech uruguaya creció de forma exponencial sumando nuevos clientes y mercados.



En la actualidad, dLocal tiene presencia en todos los países de América Latina, así como también en parte de Asia con proyectos en India e Indonesia, y en África con presencia en Nigeria, Egipto o Sudáfrica, entre otros. En 2019 dLocal llegó a procesar US$ 2,3 billones en dinero de operaciones.



Este crecimiento también se visualizó internamente. “Al principio éramos 20 personas. El primer año el staff aumentó a 40, y ahora somos más de 200”, destacó Ferreira. A la casa matriz en Montevideo —que creció a tres oficinas—, dLocal sumó oficinas en Israel, China, Malta, San Pablo y San Francisco.