Firma asociada a Ford fue multada por violar ley anti monopolio en China

China anunció este miércoles la aplicación de una multa por U$S 23,6 millones a una firma asociada a la gigante estadounidense Ford, por fijación de precios en violación a la legislación contra el monopolio.



Changan Ford Motor Co. "impuso un precio mínimo de reventa" desde 2013 para modelos vendidos en la ciudad de Chongqing (sudoeste) y con ello "dañó la justa competencia y los legítimos intereses de los consumidores", apuntó en una nota el Ente Estatal de Regulación del Mercado.



El Ente fijó la multa en 4% de las ventas de la firma en Chongqing en el año 2018.



Changan Ford Motor Co es una empresa formada en partes iguales por la gigante Ford y la firma estatal china Changan Automobile Group, y se concentra en la producción de modelos de Ford para el mercado doméstico.



Las mayores firmas automotrices han experimentado una caída en las ventas en China (el mayor mercado mundial de vehículos) en momentos en que el gigante asiático se mueve hacia el ultra competitivo futuro de los coches eléctricos.



Después de años de fuerte crecimiento, las ventas de automóviles cayeron en 2018 por primera vez desde la década de 1990, afectadas por una economía en desaceleración, tensiones con Estados Unidos y una enérgica acción de las autoridades contra prácticas dudosas en el otorgamiento de créditos.



Así, las ventas cayeron 2,8% el año pasado, a 28,1 millones de unidades.



En base a EFE