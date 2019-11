La firma de espacios de trabajo compartido WeWork despedirá a 2.400 empleados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La firma estadounidense de espacios de trabajo compartidos WeWork despedirá a 2.400 empleados en todo el mundo, según ha señalado la compañía, para intentar paliar sus problemas financieros.



La compañía está haciendo los despidos necesarios para crear una organización más eficiente", según ha señalado un portavoz a Efe.



El pasado domingo The New York Times informó, citando fuentes conocedoras de la situación de WeWork, de que la firma planeaba recortar "al menos" 4.000 empleos, de los cuales entre 2.000 y 2.500 pertenecerían al "negocio principal" de los espacios de alquiler, 1.000 a otras áreas y 1.000 a mantenimiento.



En una nota divulgada a la plantilla el lunes, el presidente ejecutivo de la firma con sede en Nueva York, Marcelo Claure, señaló que esta semana se avecinaban "eliminaciones de trabajo necesarias", aunque no precisó cuántas, y convocó a una reunión a la junta directiva el viernes para abordar los cambios.



WeWork ha pasado de estar valorada en unos 47.000 millones de dólares a unos 20.000 millones.



Según los documentos que la compañía entregó al regulador de la bolsa de EEUU, en 2018 tuvo unas pérdidas netas de 1.900 millones de dólares, mientras que en la primera mitad de este año la cifra neta negativa llegó a 900 millones de dólares.



A finales de septiembre, su cofundador, Adam Neumann, se retiró como consejero delegado en medio de las críticas de los inversores sobre la tasación de la compañía y su liderazgo e imagen pública. En su salida de la empresa, se embolsó 1.700 millones de dólares.



La firma parecía encaminada a quedarse sin dinero cuando el grupo japonés Softbank anunció el mes pasado un acuerdo por el que ofrecería "significativa financiación" a WeWork, unos 8.000 millones de dólares (7.194 millones de euros), y pasaría a ser dueño de cerca del 80 % del capital.



WeWork ya había recibido anteriormente una financiación de unos 10.000 millones de dólares (8.993 millones de euros) del fondo Vision Fund, que tiene entre sus principales financiadores a Softbank y fondos soberanos de Arabia Saudí.



Esta semana, la compañía comunicó a sus inversores que en el tercer trimestre de 2019 ha tenido pérdidas de 1.250 millones de dólares, un incremento del 150 % respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que sus ingresos prácticamente se duplicaron, hasta 934 millones.