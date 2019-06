Firmas asiáticas lideradas por mujeres entregan mejores resultados financieros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las firmas cuyos directorios fueron conformados por al menos un 30% de mujeres generaron más ingresos de sus activos que aquellas con directorios solo de hombres, señaló el estudio de la Corporación Financiera Internacional (IFC por su sigla en inglés), el brazo de inversión del Banco Mundial.



"Los resultados deberían entregar un claro mensaje hacia las compañías asiáticas sobre la existencia de un particular caso de negocios al considerar más mujeres en los directorios," dijo Vivek Pathak, el director regional de la IFC para el este de Asia y Pacífico.



"Tomar la iniciativa de tener más mujeres en los directorios no es bueno solo para promover la diversidad de género en las compañías, también genera un sentido comercial inteligente," dijo a Thomson Reuters Fundation en un correo electrónico.



IFC investigó a más de 1.000 compañías en China, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam.



A pesar de los avances en los últimos años, el estudio señaló que "el sesgo de género generalizado" en la región significa que las mujeres aún son vistas como menos adecuadas para los cargos superiores.



Casi dos de cada cinco compañías del sudeste asiático no tienen miembros mujeres en sus directorios, según la investigación. Tailandia cuenta con la mayor diversidad de género, con un 20% de mujeres con puestos en las juntas directivas de las compañías investigadas, seguido de Indonesia y Vietnam, ambos con un 15%.



