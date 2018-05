Fondos y  bancos se unen en arbitraje contra Petrobras por sobornos

Los bancos estatales Caixa Econômica Federal y Banco do Brasil SA, además de fondos de pensiones como Petros, Previ y Funcef también tomaron parte en la acción, reportó Valor Econômico, que citó a fuentes familiarizadas con el tema.



La medida parece replicar un acuerdo de enero, firmado por inversores estadounidenses que recibieron cerca de US$ 3.000 millones de Petrobras por reclamaciones surgidas de un gran escándalo de corrupción, en el que constructoras sobornaron a ejecutivos de la empresa y políticos para adjudicarse licitaciones.



Valor dijo que también hay fondos extranjeros involucrados en el arbitraje.



Representantes de Petrobras, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petros y Funcef no respondieron inmediatamente a las solicitudes de declaraciones. Previ no quiso referirse al tema.



[EN BASE A REUTERS]