Ford anunció que cerrará sus 3 plantas en Brasil

Ford Motor Co. dijo ayer que cerrará este año sus tres plantas en Brasil y asumirá cargos antes de impuestos de alrededor de US$ 4.100 millones, ya que la pandemia del COVID-19 amplificó la infrautilización de la capacidad de fabricación de la empresa.

La producción cesará inmediatamente en las plantas de Ford en Camaçari y Taubaté, y la fabricación de algunas piezas continuará durante unos meses para respaldar los inventarios para la actividad de posventa. La planta de Troller en Horizonte, Brasil, seguirá operando hasta el cuarto trimestre.



Funcionarios de Ford dijeron que la acción era parte de la reestructuración global de US$ 11.000 millones estimada previamente por el fabricante de automóviles estadounidense, de la cual había contabilizado US$ 4.200 millones hasta el tercer trimestre de 2020.



Los cierres afectan a unos 5.000 empleados, principalmente en Brasil, dijo el portavoz de Ford, T.R. Reid, en una conferencia telefónica con periodistas. Las ventas de vehículos industriales cayeron un 26% en Brasil el año pasado y no se espera que repunten a los niveles de 2019 hasta 2023 con un énfasis en las ventas de flotas menos rentables, según Ford.

“Sabemos que estas son acciones muy difíciles, pero necesarias, para crear un negocio saludable y sostenible”, dijo el presidente ejecutivo de Ford, Jim Farley, en un comunicado. “Nos estamos moviendo hacia un modelo de negocio austero y ligero de activos al cesar la producción en Brasil”.



Con la salida de la fabricación en Brasil, Ford mantiene una planta en Argentina y otra en Uruguay.



El anuncio de que la compañía automotriz estadounidense Ford invertiría alrededor de US$ 50 millones en Uruguay para producir vehículos para “todo el mercado sudamericano”, fue anunciado en noviembre del año pasado por el ministro de Industria, Omar Paganini.



Esta vuelta de Ford a Uruguay -no produce en el país desde hace 35 años- se realizará de la mano de la empresa Nordex. Además de la inversión millonaria, el proyecto empleará a 200 personas.

El retorno de la compañía de origen estadounidense implicará la producción en Uruguay de las camionetas Ford Transit.



Las pruebas comenzarán a inicios de 2021 y se espera que a mediados de año se abastezca a la región con los vehículos.



“Este proyecto se logra por la sinergia de Ford, Nordex y sin duda el gobierno”, que tuvo una “predisposición muy buena”, señaló en ese entonces, Leonel Delménico, ejecutivo de Nordex.

El empresario agregó que la industria automotriz en Uruguay está para “complementar” y “no sustituir” a “las plantas en Argentina y Brasil (que) manejan otros volúmenes y tipos de productos. Uruguay se ha especializado en productos de nicho”, había señalado.



Además, según indicó el empresario Delménico en esa ocasión, “está sobre la mesa” la posibilidad de que se produzca en Uruguay otros modelos de Ford dado que “Uruguay es un país con una seguridad jurídica muy importante”, aseguró el ejecutivo.