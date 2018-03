Ford estudia ingresar al negocio de la fabricación de drones

La compañía que hizo historia con el lanzamiento del Ford T analiza sus siguientes pasos para abandonar los vehículos tradicionales para apostar por la movilidad del futuro.



Esta semana, a través de una publicación en uno de los blogs de la empresa, Ford reveló que cuenta con un equipo especializado en Silicon Valley que investiga cómo la centenaria firma trasladará su negocio hacia la fabricación de estos dispositivos no tripulados, que podrían servir para movilizar paquetes o incluso pasajeros en un futuro no muy lejano.



Aunque el ingreso de la compañía a este sector aún no tiene una fecha determinada, uno de los científicos encargados del proyecto reveló el compromiso de Ford con el rápido desarrollo de los drones, por lo que la velocidad de su investigación está forzada por la elevada aceptación del público de estos innovadores medios de transporte.

