Ford realiza cambios en su dirección tras el desplome de sus beneficios

Ford anunció este viernes cambios en su estructura directiva, incluida la retirada del presidente de la unidad de automóviles, Joe Hinrichs, días después de que la compañía anunciase que sus beneficios netos se desplomaron un 99% en 2019.

Además de la salida de Hinrichs, de 53 años de edad y con 19 años en Ford, el grupo automovilístico estadounidense anunció el nombramiento de Jim Farley como director de operaciones con responsabilidad sobre todos los mercados y las operaciones de la unidad de automóviles, Ford Smart Mobility y la unidad de vehículos autónomos.

Jim Hackett, presidente y consejero delegado de Ford, declaró en un comunicado que "Jim Farley es la persona adecuada para asumir este nuevo y crucial papel".



El miércoles, al anunciar que los beneficios netos de Ford en 2019 fueron solo US$ 47 millones Hackett responsabilizó de la debacle a "la ejecución operacional".



"Financieramente, el rendimiento de la compañía en 2019 fue inferior a nuestras expectativas originales, principalmente porque nuestra ejecución operacional, que normalmente hacemos muy bien, no fue suficiente. Lo admitimos, nos hacemos responsables y hemos hecho cambios", admitió Hackett.



Internamente, la desastrosa ejecución de la producción y lanzamiento de la nueva generación del todocaminos SUV Explorer es considerada la principal razón por la vertiginosa caída de los beneficios.



La salida de Hinrichs y el ascenso de Farley, hasta ahora director del equipo de Nuevos Negocios, Tecnología y Estrategia y que anteriormente estuvo a cargo de las operaciones en Suramérica y Europa, es el último intento de Hackett de revertir el curso de Ford.



Hackett fue nombrado de forma inesperada consejero delegado de Ford en mayo de 2017 en sustitución de Mark Fields con el objetivo expreso de mejorar el rendimiento de las acciones de la compañía y cambiar la cultura del fabricante de automóviles.



A pesar de que durante la época de Fields, Ford tuvo miles de millones de dólares de beneficios, el presidente del consejo de administración de la compañía, Bill Ford, bisnieto del fundador, decidió el reemplazo ante la baja cotización de las acciones en comparación con empresas como Tesla.



Pero Hackett, que llegó procedente de Steelcase, el mayor productor de mobiliario de oficina del mundo, ha sido incapaz de incrementar el valor de las acciones de Ford en estos casi tres años a la vez que los resultados de la compañía han caído en picado.



Hackett remodeló radicalmente el equipo directivo de Ford a los pocos días de desembarcar en la compañía, promoviendo a un puesto clave, director de operaciones y presidente de Ford en Norteamérica, a Raj Nair, hasta entonces director técnico de Ford.



Sin embargo, Nair fue despedido de Ford en febrero de 2018 por "comportamiento inadecuado" y en 2018, el primer año de Ford bajo la dirección de Hackett, los beneficios netos del grupo cayeron un 52% a US$ 3.677 millones.



Tras perder más de la mitad de sus beneficios en 2018, Hackett anunció "acciones decisivas" en los mercados y segmentos más problemáticos, como China, Europa y Suramérica.



Pero en 2019, los resultados fueron incluso peores. En Suramérica las pérdidas aumentaron un 3,8% a 704 millones, y en China aunque se redujeron en la mitad fueron de US$ 771 millones. En Europa, Ford perdió US$ 47 millones, un 88% menos que en 2018.



A pesar de los cambios anunciados hoy por Hackett, las acciones de Ford siguieron a la baja, cotizando poco después del anuncio a US$ 8,04, una reducción del 2,5%.



Mientras, las acciones de Tesla, el modelo a seguir para Bill Ford, cotizaban hoy a US$ 740,16, un 218% más que hace seis meses.