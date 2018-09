El Estado francés no vende su 14% en Air France, quiere que sea rentable

El Gobierno francés no contempla la cesión de su participación del 14 % en Air France-KLM, en contra de lo avanzado por su nuevo director general, Benjamin Smith, sino que su prioridad es que la empresa vuelva se recupere y sea rentable.



El ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, corrigió al consejero delegado al señalar en una entrevista a la emisora "France Info" que "liquidar la participación del Estado en Air France no está en la hoja de ruta de Ben Smith, no está entre nuestras opciones".



Le Maire insistió en que "no forma parte de las opciones que están encima de la mesa", y en que la misión que se le ha encargado es "la recuperación de Air France y que vuelva a tener beneficios".



Además, señaló que "el Estado sería un mal gestor" si vendiera las acciones precisamente ahora antes de que el grupo aéreo franco-holandés remonte.



"Ahora mi prioridad es la recuperación", sentenció el ministro al ser preguntado por las palabras del nuevo director general, que asumió las riendas a mediados de mes para tratar de poner fin a la crisis de la dimisión de su predecesor, Jean-Marc Janaillac, después de haber perdido un referéndum entre la plantilla con el que había intentado resolver el conflicto salarial entre la dirección y los empleados



.Un conflicto que se ha traducido en una quincena de jornadas de huelga entre febrero y mayo que, según las cifras de la empresa, le ha costado más de 335 millones de euros.



En una entrevista al diario "Financial Times", Smith dejó caer que el Estado francés estaba dispuesto a ceder su 14%.