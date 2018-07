Francia multa a Whirlpool con hasta US$ 134 millones

Whirlpool indicó ayer martes que concluyó un "acuerdo preliminar" que prevé una multa de entre US$ 111 y US$ 134 millones con el ente regulador de la competencia en Francia.



El acuerdo anunciado se dio en el marco de una investigación sobre un presunto cártel entre grandes fabricantes de aparatos electrodomésticos entre 2006 y 2009.



El grupo estadounidense hizo este anuncio durante la publicación de sus resultados trimestrales, afectados por cargas de un total de US$ 860 millones relacionadas a su reestructuración en Europa y a la sanción francesa.



El acuerdo se refiere a una "primera parte" de la investigación, indicó Whirlpool sin dar otros detalle. "La segunda parte de la investigación continúa".



A petición de la AFP, la autoridad reguladora de competencia no quiso hacer comentarios debido a que la investigación está "aún en curso".



El fabricante sueco de electrodomésticos Electrolux proporcionó en junio 564 millones de coronas (54,65 millones de euros) en previsión de un posible acuerdo en una investigación abierta por la Autoridad Francesa de Competencia relacionada a las leyes antimonopolio.



El regulador francés lanzó en 2013 una investigación para determinar si las empresas del sector de distribución de productos "blancos" y "marrones" están concertados para influir en los precios en internet y también en las redes de reventa de las principales cadenas minoristas.



Además de Whirlpool y Electroux, la filiar BHS de la alemana Bosch -que fabrica lavadoras de la marca Bosch y Siemens- confirmó estar preocupada por la investigación.



Los tres grupos indicaron que están colaborando con el regulador.