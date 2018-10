El fundador de Alibaba recupera el cetro del más rico, según la revista Forbes

El podio de la lista lo completan Ma Huateng, conocido como "Pony Ma", dueño del gigante tecnológico Tencent, con 28.700 millones de euros (US$ 32.800 millones), y Xu Jiayin, máximo accionista del desarrollador de bienes Evergrande, con 26.900 millones de euros (US$ 30.800 millones).



El mayor perdedor del año fue el número uno del año pasado, Xu Jiayin, cuyo patrimonio neto cayó en 10.250 millones de euros (US$ 11.000 millones de dólares), es decir, un 28 % de bajada.



Este año, la lista incluye a 43 recién llegados, algunos de los cuales se beneficiaron de las ofertas públicas iniciales (OPI) de sus empresas en el mercado de valores.



La más joven entre los diez primeros posicionados es Yang Huiyan, que con tan solo 37 años y como accionista mayoritaria de Country Garden Holding, empresa de desarrollo de propiedades, tiene una fortuna de 14.900 millones de euros (US$ 17.100 millones).



Entre las mayores subidas se encuentran la de Wang Xing, fundador de la empresa de entrega de comida a domicilio Meituán, quien subió a 4.400 millones de euros (US$ 5.100 millones) desde los 3.500 millones (US$ 4.000 millones) de hace un año, gracias a una OPI llevada a cabo por la empresa en Hong Kong.



El otro gran beneficiado es el CEO de Xiaomi, Lei Jun, que elevó a 10.400 millones de euros (US$ 11.900 millones) su fortuna, después de que el fabricante de teléfonos inteligentes lograra un capital de mercado de 30.600 millones de euros (US$ 35.000 millones).



Entre los 400 integrantes de la lista, el más mayor es Liang Shezeng con 86 años, de la compañía Shirong Zhaoye y el más joven, Wang Han, dueño de Juneyao Air, de 31 años.



Beijing es la ciudad que alberga al mayor número de millonarios de la lista, con 67.



La fortuna de una parte importante de la lista se redujo en comparación con el año anterior como consecuencia de la caída del yuan y las tensiones comerciales, provocando que 93 de esas figuras abandonasen la lista, y que casi un tercio sufriese descensos de hasta un 20%.



[EN BASE A EFE]