El fundador de Tesla, Elon Musk, vuelve a criticar al regulador de valores de EE.UU.

En una serie de tuits, Musk dijo que "algo está roto con la supervisión de la SEC" y que "la SEC se olvidó de leer la transcripción" de la conferencia telefónica de los resultados anuales de Tesla.



"Qué vergonzoso", añadió el empresario.



La reacción de Musk se produjo después de que la SEC solicitara a un juez que declare que el fundador de Tesla ha cometido un desacato por no cumplir los términos del acuerdo que habían alcanzado ambas partes.



El año pasado, después de que Musk dijo en Twitter que había asegurado el capital necesario para sacar de la bolsa a Tesla y después reconoció que no era cierto, el empresario acordó pagar una multa de US$ 20 millones y dejar temporalmente la presidencia del Consejo de Administración para evitar una demanda.



El acuerdo también establecía que Tesla "pondrá más controles y procesos para supervisar las comunicaciones de Musk".



El pasado 19 de febrero, Musk dijo en Twitter que en 2019 Tesla producirá alrededor de 500.000 vehículos, pero horas después tuvo que revisar el tuit para explicar que el fabricante alcanzará un "ritmo anual" de producción de alrededor de medio millón de vehículos para finales de 2019.



La SEC ha indicado que ese tuit era inexacto y que violó las condiciones del acuerdo de 2018.



Las noticias sobre la petición de la SEC provocó la bajada de las acciones de Tesla, inicialmente en un 4,02% y hasta un 5% tras el cierre de los mercados estadounidenses.



Ayer, algunos analistas financieros han señalado que el tuit del pasado 19 de febrero ha vuelto ha amenazar con incertidumbre a Tesla, que el año pasado experimentó una auténtica montaña rusa en la bolsa por las excentricidades y comentarios públicos de Musk.



Las declaraciones de Musk no sólo parecen estar afectando a las acciones de Tesla. La inesperada dimisión del director del departamento jurídico de Tesla, Dane Butswinkas, el 20 de febrero también ha sido ligada con las comunicaciones de Musk.



La dimisión de Butswinkas, la enésima de altos ejecutivos de Tesla en los últimos meses, se produjo menos de 24 horas después de que Musk publicara en Twitter el polémico mensaje sobre la producción anual de Tesla.



[EN BASE A EFE]