Ganadores de los Effie Awards 2019

Se premiaron además 26 casos en 16 categorías, reconociendo así la efectividad de las comunicaciones de marketing a nivel local, a 12 agencias y 22 anunciantes, de acuerdo con el siguiente detalle:



GRAN EFFIE



Anunciante: Banca de Quinielas del Uruguay

Marca / Producto: Supermatch

Título: "Todos somos expertos"

Agencia: Publicis Impetu



CATEGORÍAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS



ALIMENTOS



PREMIO PLATA

Anunciante: Pagnifique

Marca / Producto: Pagnifique

Título: “Panes tiernos”

Agencia: Cámara TBWA

Otras empresas que han contribuido al éxito del caso: OMD Uruguay

Responsables del caso: Sr. Pablo Barcelona, Gerente de Marketing / Pagnifique y Lic. Santiago Cámara, Coordinador de cuentas / Cámara TBWA



PREMIO BRONCE

Anunciante: Conaprole

Marca / Producto: Leche Frutillada Conamigos

Título: "Influencer por accidente"

Agencia: Key Publicidad

Otras empresas que han contribuido al éxito del caso: La Mayor

Responsables del caso: Lic. Rocío Vilaró, Gerente de Marketing / Conaprole y Lic. Valeria Stella, Directora de Cuentas / Key Publicidad



AUTOMOTRIZ



PREMIO PLATA

Anunciante: Sevel Uruguay

Marca / Producto: Jeep

Título: "Taste Drive"

Agencia: Publicis Impetu

Otras empresas que han contribuido al éxito del caso: Zenith Media / Oriental Films / Absolut / Performics

Responsables del caso: Sra. Gabriela Coletto, Responsable de Comunicación Corporativa / Sevel Uruguay y Lic. Mauricio Minchilli, Director de Planificación Estratégica / Publicis Impetu



PREMIO BRONCE

Anunciante: Ayax S.A.

Marca / Producto: Suzuki

Título: "Precios Paranormales"

Agencia: Larsen; Laudrup & Lerby

Otras empresas que han contribuido al éxito del caso: Soul Marketing / ZPost / Rec / Manzana Brooklyn

Responsables del caso: Sr. Santiago Tarallo, Encargado de Marketing / Ayax S.A. y Lic. Leticia Rocha, Directora de Cuentas / Larsen; Laudrup & Lerby



BEBIDAS ALCOHÓLICAS



PREMIO ORO

Anunciante: Fábricas Nacionales de Cerveza

Marca / Producto: Pilsen

Título: "23 orientales"

Agencia: Havas Gurisa

Otras empresas que han contribuido al éxito del caso: Mediacom

Responsables del caso: Lic. Gabriela Cibils, Gerente de Marketing / FNC y Lic. Germán La Gamma, Ejecutivo de Cuentas / Havas Gurisa



PREMIO PLATA

Anunciante: Fábricas Nacionales de Cerveza

Marca / Producto: Patricia

Título: "Campaña especiales 2018"

Agencia: Punto Ogilvy

Otras empresas que han contribuido al éxito del caso: Mediacom

Responsables del caso: Sr. Amado Adorno, Jefe de Marca Patricia / FNC y Sr. Diego Reyes, Ejecutivo de Cuentas / Punto Ogilvy



BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS



PREMIO PLATA

Anunciante: CCU Uruguay

Marca / Producto: Nix

Título: "20 pesitos"

Agencia: Havas Gurisa

Responsables del caso: Sr. Rodrigo Moreno, Brand Manager / CCU Uruguay y Sra. Carolina Chaves, Directora de Cuentas / Havas Gurisa



PREMIO BRONCE

Anunciante: Compañía Salus

Marca / Producto: Salus Frutté

Título: "No duran"

Agencia: Young & Rubicam

Otras empresas que han contribuido al éxito del caso: Forward Media

Responsables del caso: Sra. Valentina Jodar, Brand Manager / Salus y Lic. Patricia Gómez, Directora de Cuentas/Young & Rubicam



COMERCIOS Y RETAIL



PREMIO PLATA

Anunciante: McDonald’s

Marca / Producto: Big Mac

Título: "Hay una Big Mac para eso"

Agencia: Cámara TBWA

Otras empresas que han contribuido al éxito del caso: OMD Uruguay

Responsables del caso: Sra. Luciana Pazos, Analista en Marketing / McDonald’s y Lic. Santiago Cámara, Coordinador de Cuentas / Cámara TBWA



PREMIO BRONCE

Anunciante: Tienda Inglesa

Marca / Producto: Programa de fidelidad

Título: "Relanzamiento del programa de puntos”

Agencia: Amén

Responsables del caso: Lic. Patricia Miller, Gerente de Marketing / Tienda Inglesa y Lic. Ignacio Vallejo, Director / Amén



INDUMENTARIA



PREMIO BRONCE

Anunciante: Uruforus

Marca / Producto: Cat

Título: "Match"

Agencia: FCB Montevideo

Otras empresas que han contribuido al éxito del caso: Loving / Youruguay / Okey

Responsables del caso: Cr. Juan Manuel González, Brand Manager/ Uruforus y Cr. Bruno Ponzoni, Director / FCB Montevideo



INSTITUCIONAL / CORPORATIVA



PREMIO ORO

Anunciante: Banco de Seguros del Estado

Marca / Producto: Banco de Seguros del Estado

Título: "Hijas de una pasión"

Agencia: Young & Rubicam

Otras empresas que han contribuido al éxito del caso: Wavemaker Uruguay

Responsables del caso: Lic. Gabriel Stabile, Gerente de Marketing / BSE y Lic. Patricia Gómez, Directora de Cuentas / Young & Rubicam



IT/ TELECOMUNICACIONES



PREMIO ORO

Anunciante: MOVISTAR

Marca / Producto: Telefonía Celular y Datos

Título: "Paquete verano"

Agencia: Publicis Impetu

Otras empresas que han contribuido al éxito del caso: Forward Media / Oriental Films / La Mayor / Performics

Responsables del caso: Lic. Lucía Barbosa / Gerente Publicidad y Patrocinios / Movistar y Lic. Mauricio Minchilli / Director de Planificación Estratégica / Publicis Impetu



MANTENIMIENTO DEL HOGAR / PRODUCTOS



PREMIO PLATA

Anunciante: Vessena S.A.

Marca / Producto: Cristal

Título: “Los monstruos de la limpieza”

Agencia: Publicis Impetu

Otras empresas que han contribuido al éxito del caso: Zenith Media / Skycube / Platz / Performics

Responsables del caso: Sr. Nicolás Grille, Gerente General / Vessena y Lic. Mauricio Minchilli, Director de Planificación Estratégica/ Publicis Impetu



PROMOCIONES



PREMIO ORO

Anunciante: Nestlé del Uruguay

Marca / Producto: Nescafé Bracafé

Título: "El sueño de Bracafé"

Agencia: Publicis Impetu

Otras empresas que han contribuido al éxito del caso: Mindshare / OZ Media / La Mayor / Performics

Responsables del caso: Sra. María Lucía Stirling, Coffee Marketing Manager / Nestlé del Uruguay y Lic. Mauricio Minchilli, Director de Planificación Estratégica / Publicis Impetu



PREMIO PLATA

Anunciante: Pagnifique

Marca / Producto: Pagnifique

Título: “Rompete el pico”

Agencia: Cámara TBWA

Otras empresas que han contribuido al éxito del caso: OMD Uruguay

Responsables del caso: Sr. Pablo Barcelona, Gerente de Marketing / Pagnifique y Lic. Santiago Cámara, Coordinador de Cuentas / Cámara TBWA



PREMIO BRONCE

Anunciante: Asociación Nacional de Afiliados - ANDA

Marca / Producto: Préstamos y Servicios Financieros

Título: "Préstamo Mundialista"

Agencia: Havas Gurisa

Responsables del caso: Lic. Ignacio Rossi, Director Comercial / ANDA y Lic. Macarena Zito, Ejecutiva de cuentas / Havas Gurisa



SERVICIOS / PRODUCTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS



PREMIO PLATA

Anunciante: Campiglia Pilay

Marca / Producto: Fideicomiso Financiero

Título: “Inverseros”

Agencia: Pimod

Otras empresas que han contribuido al éxito del caso: La Mayor / Poncho Films

Responsables del caso: Lic. Carolina Montalto, Responsable de Marketing y Comunicación / Campiglia Pilay y Lic. Pablo Buela, Director General / Pimod



PREMIO BRONCE

Anunciante: Banco Itaú

Título: “Teclado Itaú”

Agencia: Notable Publicidad

Otras empresas que han contribuido al éxito del caso: Oriental Films

Responsables del caso: Sr. Carlos Ham, Director de Banca Minorista y Marketing / Banco Itaú y Sr. Diego Lev, Director / Notable Publicidad



OTROS PRODUCTOS



PREMIO ORO

Anunciante: Banca de Quinielas del Uruguay

Marca / Producto: Supermatch

Título: "Todos somos expertos"

Agencia: Publicis Impetu

Otras empresas que han contribuido al éxito del caso: Zenith Media / Oriental Films / La Mayor

Responsables del caso: Cr. Fabián García, Gerente de Apuestas Deportivas / Banca de Quinielas del Uruguay y Lic. Mauricio Minchilli, Director de Planificación Estratégica / Publicis Impetu



OTROS SERVICIOS



PREMIO PLATA

Anunciante: Club Atlético Peñarol

Marca / Producto: Peñarol

Título: "28 de setiembre"

Agencia: Young & Rubicam

Otras empresas que han contribuido al éxito del caso: Mindshare

Responsables del caso: Sr. Álvaro Alonso, Gerente General / Peñarol y Sra. Cristina Fernández, Ejecutiva de cuentas / Young & Rubicam



CATEGORÍAS ESPECIALES



BAJO PRESUPUESTO



PREMIO BRONCE

Anunciante: Liceo Francés

Marca / Producto: Liceo Francés

Título: “Van al Francés”

Agencia: Young & Rubicam

Otras empresas que han contribuido al éxito del caso: Mindshare

Responsables del caso: Sra. Marga Caussi, Administradora / Liceo Frances y Sr. Javier Galli, Director de Cuentas / Young & Rubicam



BIEN PÚBLICO/SIN FINES DE LUCRO (*)



PREMIO ORO

Anunciante: FUPIER

Marca / Producto: FUPIER

Título: "La historia que no conocías de Morena"

Agencia: Grey Uruguay

Responsables del caso: Sra. Iliara Borges, Vicepresidenta / FUPIER y Sra. Silvina Moré, Directora de Cuentas / Grey Uruguay



PREMIO PLATA

Anunciante: Fundación Pérez Scremini

Marca / Producto: Lucha contra el cáncer infantil

Título: "Campeones”

Agencia: Punto Ogilvy

Responsables del caso: Sra. Sofía San Cristóbal, Directora de Marketing / Fundación Pérez Scremini, Sr. Diego Reyes, Ejecutivo de Cuentas / Punto Ogilvy



PREMIO BRONCE

Anunciante: ONU Mujeres

Marca / Producto: Campaña contra la violencia de género

Título: "Obituarios de género"

Agencia: Amén

Responsables del caso: Lic. Magdalena Furtado, Coordinadora / ONU Mujeres y Lic. Ignacio Vallejo, Director / Amén



(*) Nota: Por bases la categoría Bien Público no compitió para el Gran Effie 2019



ESTACIONALES



PREMIO BRONCE

Anunciante: Tienda Inglesa

Marca / Producto: Tienda Inglesa

Título: "Fiesta de Frescura y Sabor"

Agencia: Amén

Responsables del caso: Lic. Patricia Miller, Gerente de Marketing / Lic. Ignacio Vallejo, Director / Amén