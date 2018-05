Ganadores de Wimbledon cobrarán un 7,9% más en el torneo de este año

A poco más de dos meses de su inicio, el tercer Grand Slam del año no solo quiere ser el campeonato más "verde" del circuito, con la incorporación de vehículos eléctricos y bolsas de papel para sus tiendas de regalos, sino también el que más dinero repartirá entre sus participantes.



Este miércoles, el All England Tennis Club de Londres, sede del famoso torneo de Wimbledon, anunció sus planes para su versión 132, que comenzará el próximo 2 de julio, los que incluyen el aumento de los premios en un 7,6% respecto de la edición del año recién pasado y que suman en esta oportunidad más de US$ 46,3 millones, cifra mayor a los US$ 41,1 del Abierto de Australia.



En concreto, cada uno de los campeones del certamen se llevará US$ 3 millones, mientras que aquellos tenistas que solo lleguen a la primera ronda de todas maneras ganarán más de US$ 52 mil, solo por acceder al cuadro principal.