Ganancias: a Ancap le fue “un poco mejor” en 2018 que en 2017

En 2018 Ancap tuvo su tercer año consecutivo de ganancias. Eso es lo que mostrará el balance de resultados que el viernes la estatal dará a conocer en una conferencia de prensa, dijeron a El País fuentes de Ancap.

Al ente le fue "un poco mejor que el año anterior" indicó un informante a El País. En 2017 Ancap ganó US$ 39 millones y en 2016 había tenido utilidades por US$ 15 millones. La fuente indicó que las ganancias de 2018 superarán el monto de 2017, aunque prefirió no mencionar un número ya que al balance aun se le están realizando los últimos ajustes.

De hecho, el balance se estaría aprobando también mañana, señalaron las fuentes de Ancap.

En el primer semestre de 2018, Ancap había informado de ganancias por US$ 52,6 millones.

Los informantes indicaron que la división portland volvió a dar pérdidas. En la presentación de resultados del primer semestre de 2018, la presidenta de Ancap, Marta Jara había dicho que el cemento es "un negocio a defender" y había remarcado que "con disciplina y control de costos" puede arrojar mejores resultados.

Estos tres años consecutivos de ganancias contrastan con el período previo de Ancap. Es que en el quinquenio anterior a este lapso de ganancias, el ente acumuló pérdidas por US$ 800 millones y requirió una capitalización del gobierno por US$ 622 millones.

Buena parte de estas pérdidas estuvieron asociados al alto endeudamiento del ente y a que diferencias de tipo de cambio (por salto del valor del dólar ) perjudicaron los números. Es que el principal gasto de Ancap (petróleo y pagos de deuda) era en dólar y el mayor ingreso (ventas de combustibles y derivados) era en pesos.