Ganancias de Latam Airlines crecen 43% en el trimestre, mejor a lo esperado

Latam anotó una utilidad de US$ 94 millones para el período enero-marzo. Analistas en un sondeo de Reuters habían proyectado beneficios por US$ 70,7 millones para la firma en los tres primeros meses del año.



Los ingresos de la compañía, con sede en Santiago y unidades de operación en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, subieron un 10,2%, a US$ 2.731 millones entre enero y marzo.



En tanto, el Ebitdar —ganancia antes de impuestos, intereses, depreciaciones, amortizaciones y arriendo de aviones— aumentó un 11% en el trimestre, para alcanzar los US$ 616 millones.



La firma reiteró además que espera cerrar este año con un margen operacional de entre un 7,5% y un 9,5%. El margen operacional en el primer trimestre alcanzó el 8,4%.



[EN BASE A REUTERS]