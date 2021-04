Geely Uruguay lanza la nueva SUV Geely GX3

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Días pasados, Geely Uruguay lanzó su nueva All New GX3, una SUV que viene a sorprender con su estética renovada y un excelente nivel de equipamiento en términos de tecnología aplicada a la seguridad y al confort.



All New GX3 es una SUV que se destaca por su diseño moderno y deportivo, acompañado de toda la tecnología en términos de seguridad y confort, indicó el gerente comercial de Geely Uruguay, Federico Guarino.



El nuevo integrante de Geely posee un frente atractivo en el que se integran una refinada careta tridimensional cromada con sus faros con luces led en forma horizontal al igual que los faros antiniebla. Su lateral continúa sus líneas dinámicas y estilizadas, y destacan sus espejos con estética fibra de carbono con luz de giro incorporada y sus llantas de aleación rodado 16 que combinan en color gris oscuro y negro.



El equipo de diseño de Geely es liderado por Peter Horboury, ex Jefe de diseño de Volvo Cars, sin duda su impronta se ve en cada detalle.



La nueva All New Geely GX3 posee un motor de 1.5 litros y 16 válvulas con una potencia de 103 caballos de fuerza a 6000 rpm. Se comercializa en versión de caja manual de 5 velocidades y en versión automática con una caja CVT de 8 marchas que incluye modo Sport.



All New GX3 utiliza las últimas tecnologías en términos de seguridad y confort. Las tres versiones vienen equipadas con dirección asistida electrónicamente, Doble Airbag cinturones de seguridad retráctiles de 3 puntas en las 5 las plazas y asientos delanteros regulables en altura, sistema electrónico de seguridad ABS y EBD, frenos de disco en las 4 ruedas, anclajes ISOFIX, sensor de estacionamiento con cámara trasera y monitoreo inteligente de presión de neumáticos.



Las versiones más equipadas agregan control de estabilidad, asistencia de frenado de emergencia, control de ascenso en pendiente, control de tracción, encendido de luces automático, techo solar y el asiento del conductor regulable en 6 posiciones.



La versión CVT incorpora además el control de descenso en pendiente, sistema keyless + Intelligent key y botón de encendido.



La Geely GX3 posee un cómodo espacio interior para todos los ocupantes. Está equipada con volante deportivo multifunción, tapizado en cuero, espejos eléctricos con desempañador y luces de giro, control de velocidad crucero, columna de dirección regulable en altura, cierre centralizado con comando a distancia, alzacristales eléctricos one touch y aire acondicionado con filtro CN95.



El sistema de entretenimiento en todas las versiones cuenta con una pantalla táctil de alta definición de 8”, Mirrorlink con USB y Bluetooth.



Es un vehículo que se comporta excelentemente en la ciudad, esto se debe a su tamaño y agilidad, así como a la potencia de motor. Y al mismo tiempo se reconoce en él un vehículo estable y seguro para la conducción en ruta, ofreciendo a la vez un excelente nivel promedio de consumo de combustible.



De esta manera, la All New GX3 se transforma en el vehículo de ingreso a la marca y se esperan nuevos lanzamientos para el segundo semestre que incluyen la llegada a Uruguay de un nuevo modelo insignia de la marca, la nueva Geely Coolray / SX11.



La nueva All New Gx3 ya se encuentra disponible en todos los locales de Grupo Fiancar y en la extensa red de concesionarios Geely de todo el país, con la posibilidad de realizar un Test Drive y comprobar la calidad y excelentes prestaciones del vehículo.