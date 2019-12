Varias generaciones aportan sus experiencias y talentos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Generaciones” es una iniciativa impulsada por El Círculo Uruguayo de la Publicidad con el apoyo de El País. “De dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos” era la consigna de esta actividad que reunió a profesionales de la comunicación y el marketing para escuchar a un panel de destacados expositores en el Teatro del Centro “Carlos Eugenio Scheck”.



“Generaciones” contó con tres segmentos definidos, con duplas que intercambiaron opiniones y experiencias. Los primeros en exponer fueron los “Íconos”, Mario Taglioretti (Publicis Impetu) y Diego Lev (Notable), quienes analizaron los cambios en la manera de hacer campañas, los procesos creativos, la forma de producir y el impacto de la tecnología.



También remarcaron lo que no ha cambiado, dejando claro que sin la emoción y la empatía una marca nunca podrá vincularse con el consumidor de manera profunda.



Por su parte, las “Visionarias”, Teresa Cometto (Unilever) y Gabriela Cibils (Fábricas Nacionales de Cerveza), ambas gerentas de Marketing, abordaron las marcas con propósito. Con diferentes ejemplos locales y globales, Teresa señaló que las marcas carentes de propósito en los próximos años disminuirán sus ventas y hasta correrán peligro de desaparecer.



“Hoy las personas buscan algo más en un producto, no solo se fijan en el beneficio funcional sino que compran también el emocional”, dijo Cometto.



En tanto, la gerenta de FNC abrió las puertas de su compañía para mostrar cómo el propósito de una marca debe verse reflejado en todo el negocio y cómo la “sustentabilidad debe ser rentable para que funcione”. Gabriela habló sobre los pilares donde hoy la empresa tiene volcados sus esfuerzos, desde practicar agricultura sustentable, cuidado del agua, packaging circular, cadena de valor, energía renovables hasta el consumo responsable. Todos tenemos el poder de crear marcas con propósito y para ser parte del cambio solo “debemos comenzar y aprender en el camino”, concluyó Gabriela.



En tanto, los “Nativos Digitales”. Marcos Sarni (Real Audience) y Felipe Pelzel (Wild Fi) presentaron su visión con foco en la data y en cómo crear comunicación con las herramientas en la era digital.



Marcos desentrañó los secretos del complejo mundo de la big data. El Country Manager de Real Audience dejó claro que no basta solo con tener la data, sino que se debe registrar, clasificar, entender y saber usar.



El cofundador y director de Wild Fi habló de lo irrelevante frente a lo relevante. Dio por el suelo al tan aclamado “always on”, poniendo en su lugar al “always relevant” y explicando la importancia de que las marcas se preocupan en conectar con el consumidor en el momento justo en que él está dispuesto a hacerlo, ni antes, ni después. En ese sentido, Felipe apuntó a producir bajo una estrategia de anticiparnos a lo que el consumidor demande.