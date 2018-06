General Electric quedó fuera del índice Dow Jones, después de cotizar 111 años continuos

El grupo estadounidense General Electric (GE) quedó fuera del Dow Jones Industrial Average (DJIA), el índice bursátil compuesto por 30 de las economías más significativas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York y el Nasdaq, reportó la agencia AFP.



Ahora, la cadena de distribución de medicamentos y productos sanitarios Walgreens Boots Alliance ocupará su lugar. Los representantes del índice Dow Jones tomaron la decisión y argumentaron su postura, alegando que las compañías de consumo, finanzas, salud y tecnológicas son más importantes que las industriales, puesto que son más atrayentes para los inversores.



Esto representa un golpe para la firma norteamericana, la cual cierra un período de 111 años continuos cotizando en la bolsa. Pero las malas noticias para la firma ya resonaban en 2017, cuando anunció que se desprendería de activos por un valor de US$ 20 mil millones.



En el año 2000, su época dorada, su acción se movía por los US$ 60; en 2016, US$ 30, y el martes cerró con US$ 12,85.