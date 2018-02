General Electric se tambalea en bolsa ante potencial acción legal en EE.UU.

El grupo industrial General Electric (GE) se tambaleó ayer en Wall Street y sus acciones cotizaron a su nivel más bajo en ocho años ante la potencial acción legal de la justicia estadounidense, de la que informó recientemente, por la creación y venta de hipotecas de alto riesgo hace más de diez años.



Las acciones de GE, conglomerado radicado en Boston, llegaron a retroceder un 3,5% durante la sesión bursátil y su valor bajó de US$ 14 en algunos puntos, algo que no ocurría desde julio de 2010, en la jornada posterior a la entrega de su informe financiero anual a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC).



En el documento, General Electric señaló que su extinguido negocio de hipotecas en EE.UU, WMC, que vendió en 2007, está acusado en un pleito civil relacionado con la "creación y venta de hipotecas entre 2005 y 2007", explicó la firma, que acto seguido previó una potencial acción legal de las autoridades.



"Creemos que el Departamento de Justicia probablemente afirmará que WMC y GE Capital -brazo financiero de GE- violaron el Acta de Reforma, Recuperación y Cumplimiento de las Instituciones Financieras de 1989 (FIRREA) en relación con la creación y venta de préstamos para hipotecas de alto riesgo en 2006 y 2007", especificó.



GE indicó que la justicia estadounidense envió citaciones a WMC y GE Capital en 2015 como parte de una investigación en todo el sector relacionada con las hipotecas de residencias y que está "cooperando" con las autoridades.



En este sentido, el grupo señaló que buscará alcanzar un acuerdo "aceptable" con el Departamento de Justicia y en caso de no conseguirlo, este "podría iniciar procedimientos legales contra WMC y GE Capital", que, según el documento, "tendrían defensas" para cualquier querella de ese tipo.



El pasado 24 de enero, GE dio a conocer sus resultados empresariales del año pasado, que cerró con pérdidas de 5.786 millones, y ese mismo día se conoció que las autoridades reguladoras investigaban las prácticas contables de la compañía, a raíz de una revisión de su cartera de seguros de la que informó a mitad de ese mes.



Además, la firma anunció este lunes que trabaja en formar un nuevo consejo de directores más reducido, con 12 miembros, entre los que hay tres nuevos nombres, en medio de una reestructuración empresarial que implica la salida de varios negocios y una serie de recortes de personal.



Los títulos se han tambaleado durante la sesión y cayeron a un mínimo de 13,95 dólares en la primera mitad, mientras que en la segunda se dispararon un 0,65%, superando los US$ 14,50 de cotización en la hora previa al cierre.