General Motors entra en el negocio de las bicicletas eléctricas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

ARIV se llama la marca con la que General Motors entra en el negocio de las cada vez más populares bicicletas eléctricas.



Según detalló la compañía, los dos primeros modelos que saldrán al mercado -y que ya están disponibles para pedidos- son el Meld, una e-bike compacta, y el Merge, una e-bike plegable.



En un principio, las bicicletas eléctricas ARIV estarán disponibles en Alemania, Bélgica y Holanda, debido a la popularidad de este tipo de modelos en dichos mercados. Las primeras entregas a clientes se iniciarán en el segundo trimestre de este año.



En concreto, en Bélica y Holanda, el ARIV Meld tendrá un precio de 2.800 euros (unos US$ 3.158), mientras que el modelo Merge tendrá un coste de 3.400 euros (US$ 3.835). Por su parte, en Alemania, el Meld costará 2.750 euros (US$ 3.102) y 3.350 euros (US$ 3.779) el Merge.