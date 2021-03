Gestionar recursos humanos a distancia con tan solo un click

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un funcionario llega a su lugar de trabajo, marca su ingreso e inicia su jornada laboral. Mientras transcurre el día, recuerda que debe solicitar su licencia y en 5 minutos hace el trámite. Al finalizar, marca la salida y se marcha.



Todo esto sería normal si no fuera por un detalle: su trabajo está a cientos de kilómetros de la sede central de la compañía y la gestión la hizo totalmente remota desde un celular.



La herramienta detrás de esta innovación es Lapso Work, el software español orientado al teletrabajo que desembarcó esta semana en Uruguay de la mano de Documax, empresa de gestión electrónica de documentos con más de 15 años de trayectoria en el mercado y representante exclusivo de la compañía española para América Latina.



La plataforma destaca porque funciona en la nube, es 100% online, y ser muy intuitiva. Se diferencia además por unificar en una sola herramienta y, de forma amigable, funcionalidades que dan solución a actividades críticas del área de recursos humanos, según destacó el director de Documax, Luis Escoto.

«Está creada para gestionar los recursos humanos de cualquier empresa a distancia en forma fácil y ágil, ya que se puede usar desde un dispositivo móvil sin importar donde esté la persona.



Admite intercambio de documentos, tomar fotos, almacenarlas, enviarlas y dar la comunicación al área correspondiente, geo referenciar a los diferentes actores, entre otras funciones. En resumen, permite ahorrar tiempo, brinda transparencia y confiabilidad», subrayó.



Si bien en Europa lo usan principalmente las grandes corporaciones con más de 100 personas, Escoto aclaró que se ajusta a todo tipo de empresas, sin importar su tamaño o rubro. A esto se suma que, tras varios meses de investigación, se hizo una versión para la región que tiene en cuenta las diferentes normativas de los países del continente.



El producto, por ser en la nube no requiere de grandes inversiones en infraestructura por parte de las empresas, se adapta al software que utilice cada cliente y su implementación se concreta en pocos días. «Por ejemplo, en una empresa de 40 empleados queda funcionando en una semana», graficó.



La usabilidad también es sencilla. Los equipos de recursos humanos tendrán a acceso a un panel de control que, en tiempo real, muestra el funcionamiento de los equipos, la disponibilidad de los turnos de trabajo, un cronograma a futuro con días de vacaciones de cada empleado, entre otras funcionalidades.



De todas formas, Escoto aclaró que se trata de una herramienta que resuelve la gestión de recursos humanos y no es para controlar minuto a minuto al traajador.

variedad Un producto, tres versiones

El producto funciona como Software as a Service (SaaS) y ofrece tres versiones: básico (US$ 3 por empleado por mes) que incluye sistema de fichaje, emisión de informes estandarizados, gestión de vacaciones y permisos y licencias; avanzado (US$ 5 por empleado) que suma expediente documental digital, firma biométrica, configuración avanzada tipo documento, emisión de notificaciones y alertas de caducidades de documentos; y premium (US$ 6,5) que además incluye gestión de turnos y planillas, administración avanzada de empleados, control vencimiento de contrato, segmentación cliente/departamento, reclutamiento y selección y una app para Android e iOS.



Y si bien la idea es que sean contratos de largo plazo, en un principio la empresa ofrecerá el uso sin costo por un período de prueba, indicó Escoto.