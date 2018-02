Google cierra la compra de división móvil de HTC por US$ 1.100 millones

Tal como se adelantaba desde septiembre pasado, Google ha realizado una fuerte apuesta por HTC, invirtiendo un total de US$ 1.100 millones y así obtener una parte de la división móvil taiwanesa que no pasa por sus mejores tiempos. Esta compra ahora se confirma, llevándose consigo la compañía de Mountain View a 2.000 ingenieros del equipo de diseño de hardware.



Estos creativos no se moverán de Taiwán, un enclave que se ha convertido en sitio estratégico para la empresa californiana a la hora de desarrollar sus productos. El paso para Google es enorme, y así lo destaca Rick Osterloh, vicepresidente sénior de hardware , en un comunicado.



"Estoy encantado de que finalmente hayamos cerrado nuestro trato con HTC, y damos la bienvenida a un equipo increíblemente talentoso para trabajar en productos todavía mejores y más innovadores en los años venideros", señaló el ejecutivo.



El equipo de HTC implica "traer décadas de experiencia" en el campo del hardware , algo que Google necesita para equipararse lo más rápido posible al resto de grandes fabricantes de smartphones actuales.

