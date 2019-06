By Pamela Diaz

La industria de la publicidad en internet de Estados Unidos llegaría a los 160.000 millones de dólares en 2023 desde U$S 107.000 millones en 2018, con Google de Alphabet Inc y Facebook Inc controlando firmemente el mercado, dijo el miércoles la consultora PwC.

Google y Facebook controlan creciente mercado de publicidad en línea EE.UU