Google generó U$S 4.700 millones en ingresos por la industria de noticias

Google obtuvo ingresos por U$S 4.700 millones en 2018 gracias al uso de los sitios web de noticias, pero no llegó a compensarlos por ello, de acuerdo a un estudio realizado por News Media Alliance.



De acuerdo al documento, las noticias son una parte importante del negocio de Google. Alrededor del 40% de los clics en las consultas de tendencias de la plataforma son noticias. Ese es un contenido que Google no paga, dijo el informe, aunque a menudo presenta titulares de noticias textuales.



Cabe resaltar que la crisis de los diarios a nivel mundial ha llevado a que, por ejemplo, desde el 2004 en Estados Unidos un 20% de los medios se han declarado en bancarrota, según un estudio de la Universidad de Carolina del Norte. Google y Facebook controlan la distribución de noticias y el 80% del tráfico externo pasa a través de estas dos compañías a varios sitios web de noticias.



Google cuestionó los hallazgos del estudio, al igual que algunos analistas de medios. “Estos cálculos son inexactos, como señalan varios expertos”, dijo un portavoz de Google.



“El estudio ignora el valor que ofrece Google. Cada mes, Google News y Google Search llevan más de 10.000 millones de clics a los sitios web de los editores, y generan suscripciones e importantes ingresos publicitarios”, agregó.



