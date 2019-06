Google invertirá U$S 1.000 millones en la construcción de viviendas en California, EE. UU.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El área de la Bahía (California, EE. UU.), que comprende las ciudades de San Francisco, Oakland, San José y la zona conocida como Silicon Valley, donde tienen su sede gigantes de la tecnología como Google, Facebook y Apple, además de miles de empresas emergentes, es, según varios estudios, la región de Estados Unidos con la vivienda más cara, por encima incluso de Nueva York.



A ello contribuyen varios factores, pero todos los expertos coinciden en señalar la poca construcción de casas y apartamentos nuevos como el motivo principal, ya que el éxito de la industria tecnológica en las últimas décadas ha generado un gran aumento de la demanda de vivienda que no se ha visto correspondido con un incremento proporcional de la oferta.



"En toda la región hay una cuestión que destaca por su particular urgencia y complejidad: la vivienda. La falta de nueva oferta, combinada con el incremento en los costes de vida, ha resultado en una escasez severa de opciones habitacionales asequibles para los residentes de ingresos medios y bajos", dijo el consejero delegado de Google, Sundar Pichai, en una entrada en el blog de la compañía.



La inversión de Google (que no es una donación, sino que la empresa espera recibir ingresos por ello) consiste en destinar terrenos de su propiedad por valor de US$ 750 millones y que actualmente son ocupados por oficinas a usos residenciales, con lo que estima que se construirán 15.000 hogares nuevos.



Además, creará un fondo de inversión con otros US$ 250 millones para "proveer incentivos" que permitan a las compañías constructoras crear "por lo menos 5.000 viviendas" adicionales a precios asequibles y, en una iniciativa paralela, donará US$ 50 millones en subvenciones a organizaciones no gubernamentales dedicadas a servir a la gente sin techo.



"Nuestro objetivo es que la construcción de casas empiece inmediatamente y que estas sean habitables en los próximos años", apuntó Pichai.



Google dispone de oficinas y terrenos en gran parte del área de la Bahía de San Francisco, pero en su escrito Pichai sólo mencionó que ya están manteniendo conversaciones con las autoridades locales de Mountain View (donde la empresa tiene su sede), Sunnyvale y San José.



Según el portal inmobiliario Zumper, el área de la Bahía de San Francisco contiene tres de las seis ciudades con los alquileres más caros de EE. UU.: San Francisco, que con un precio medio de US$ 3.700 al mes por un apartamento de una habitación supera a Nueva York; San José (empatada con Boston en el tercer lugar), y Oakland, donde se pagan de media 2.240 dólares al mes, casi lo mismo que en Los Ángeles.



En base a EFE