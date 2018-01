GoPro se retira del negocio de drones

GoPro, que contaba hasta el pasado 30 de septiembre con 1.254 empleados, decidió recortar en 20% su planilla debido a los problemas de baja demanda de productos.



Nicholas Woodman, fundador y CEO de la marca, es también una de las víctimas de esta baja demanda que, como un efecto dominó, está trayendo abajo a la empresa, pues, el ingreso anual del ejecutivo se redujo a tan solo US$1.



Venta de drones

La empresa señaló que la crisis estaría ligada a las ventas de drones. Estos que costaban entre los US$ 800 y US$ 1.100 dependiendo de si venían o no con una cámara integrada, habrían tenido un gran efecto en el mercado pues incluso llevaron a GoPro a convertirse en la segunda mayor marca vendedora de drones.



Pero las hostiles regulaciones ambientales en Europa y Estados Unidos y la agresividad comercial, son factores que empujaron a la empresa al limbo. Por ello, GoPro señaló que se retiraría del negocio de venta de drones una vez vendido el inventario con el que contaba.



Pero este no sería el único caso que aquejó a la empresa. El pasado 10 de diciembre, la cámara GoPro HERO5 pasó por un recorte en su precio para poder tener un mayor impulso en ventas. Y vaya que funcionó el descuento aplicado, sobre todo en el escenario de bajas ventas debido a las vísperas navideñas.



Pero ello no fue suficiente, porque en tan solo una semana, la empresa tuvo que hacer lo mismo con su producto bandera, la HERO6 debido al mismo problema.



Los resultados preliminares muestran que los ingresos que la compañía tuvo en el cuarto trimestre en el 2017 fueron US$ 340 millones, US$ 200 millones menos que en el mismo trimestre del 2016.



El impacto de esta comparación anual, que representa una caída de 37% en ventas, tuvo efecto en las acciones de la empresa que terminaron desplomándose en 20%.



Anteriormente a este episodio, las acciones habían alcanzado un mínimo histórico de US$ 5,04, un 33% menos. Estas disminuciones siguen a una pérdida del 13% al cierre del 2017.

