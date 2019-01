La gran oportunidad de fin de año

Por sus dimensiones, precio, consumo y respaldo, el Lifan 620 se postula como el modelo ideal para quienes lo usan como vehículo de trabajo o para las familias con hijos. La marca china, además, ofrece una promoción hasta fin de año, que rebaja en US$ 1.000 el precio del auto, convirtiéndolo en el más económico entre los sedanes del segmento C.



El Lifan 620 es un coche grande, lo que asegura amplio espacio interior y toda la comodidad, de acuerdo con las exigencias de los pasajeros.

El baúl de 650 litros es el más grande del segmento y resulta muy adecuado para transportar equipaje.



“Su relación tamaño-precio lo convierte es una opción muy conveniente para los conductores de aplicación, como Uber o Easy, que deben utilizar modelos con menos de seis años de antigüedad. Además, Lifan Motors Uruguay ofrece cinco años de garantía en motor y caja”, explica Carlos López, jefe de Marketing de la compañía.



“El precio es muy competitivo y más con el bono que Lifan Uruguay está ofreciendo hasta el 31 de diciembre: el descuento de US$ 1.000 deja el precio final del auto en 13.590 dólares. Eso lo convierte en el más económico del segmento C e incluso de los más económicos entre todos los cero kilómetro, incluyendo muchos coches chicos”, señala el ejecutivo.



También ofrece un bajo consumo de combustible: 12,5 kilómetros por litro, en un rendimiento mixto entre ciudad y carretera.



Su motorización es de 1.5 l, con 101 HP y caja manual de cinco cambios. Dispone de frenos de disco en las cuatro ruedas (lo cual no es usual entre vehículos con su precio), aire acondicionado, dirección hidráulica, asientos símil cuero, pantalla multimedia táctil, pack eléctricos, isofix, entre otros detalles que lo convierten en un auto muy cómodo para manejar.



Lifan

Otro elemento del modelo Lifan 620 2018 es que posee sensor y cámara de reversa.



Para entrega inmediata, los colores disponibles son rojo, negro y gris oscuro.



Repuestos. El tema de los repuestos siempre es sensible para los compradores de cualquier marca. En ese sentido, Lifan Motors Uruguay posee un part center en el departamento de San José, con uno de los mayores inventarios de repuestos originales de cero kilómetro en el país y los comercializa a través de cinco casas oficiales.



Además, dispone de 31 talleres a nivel nacional y 33 concesionarias oficiales. Existen puntos de venta de Lifan en 17 de los 19 departamentos.

La marca está presente en Uruguay desde 2010. Lifan Motors Uruguay no es un concesionario importador, sino que pertenece a Lifan Motors Group, con casa matriz en Chongqing, China.



El grupo fue fundado en 1992 y se dedica a la producción de automóviles, motocicletas, motores y diversos tipos de maquinarias. También actúa en los servicios financieros y actividades inmobiliarias. Con 20.000 empleados, es una de las mayores empresas privadas de China. Hoy exporta a 160 países.



Desde su llegada al país realizó una fuerte inversión, en especial en su planta de ensamblaje de 21 hectáreas en San José.