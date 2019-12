Grandes tecnológicas, a un paso de cerrar su mejor año bursátil de la década

Amazon

Otro de los gigantes que ha marcado uno de sus mejores años es Amazon, cuyas ganancias en 2019 subieron un 24% y sus acciones unos US$ 79,56, hasta los US$ 1.868,77 y que ha vivido una década bursátil espectacular y que estos días mejora sus datos tras una campaña navideña que ellos mismos han definido como "de récord" y que les otorgó un 4% extra este jueves.

En 2010, el valor por acción de Amazon se situaba en US$ 124,97. Es decir, en los últimos diez años se ha revalorizado casi un 1.400%.

Por su parte, Facebook ha ganado un 58% más y Alphabet C (Google) un 31 %.

Con el récord del Nasdaq, algunos expertos llaman a la moderación y apuntan que la llegada a los 9.000 puntos tardó más días que otros hitos.

Además, los analistas apuntan a que el primer trimestre de 2020 será más complicado y tendrá más días en rojo que este final de año, que ha culminado como uno de los mejores en la historia de Wall Street.