Greg Mortimer agradece a Uruguay por su apoyo

Los oficiales, la tripulación y la gerencia costera del MV Greg Mortimer emitieron un comunicado a través del cual "desean agradecer sinceramente al gobierno, a los profesionales de la salud y a los ciudadanos de Uruguay por su preocupación y apoyo tanto a nuestros pasajeros, como a nosotros mismos, mientras trabajamos para la repatriación final de nuestros colegas y el regreso de la embarcación a su puerto de origen".



Joachim Säterskog, capitán del MV Greg Mortimer, declaró: “Desde el momento en que llegamos a Montevideo, la gran cantidad de apoyo y atención ha sido profundamente apreciada por todos a bordo del MV Greg Mortimer. Sus esfuerzos exitosos para gestionar este desafío sin precedentes son únicos. Me gustaría también agradecer a mis colegas a bordo del MV Greg Mortimer por su profesionalismo al ayudar a nuestros pasajeros a desembarcar. Esto se hizo en la mejor tradición de una tripulación de crucero para con los pasajeros a su cuidado. También me gustaría agradecer particularmente a todos aquellos que a bordo siguieron con sus trabajos con responsabilidad, incluso cuando luchaban contra el virus, tal vez ellos mismos lo tenían o aquellos a quienes cuidaban. Su capacidad de recuperación y la fuerza de sus familias serán un recuerdo perdurable de este tiempo ".



Por su parte, Franz Wusits, director del hotel a bordo del Greg Mortimer, señaló: “No fue fácil estar en el barco cumpliendo con las responsabilidades de nuestros trabajos mientras cuidamos a nuestros colegas, respetábamos el distanciamiento social y seguíamos las noticias de la pandemia. Pero no ha sido fácil para la gente de mar en ninguna parte, ni para las millones de familias en sus casas y sin trabajo en todo el mundo. A nosotros nos pagaban, teníamos nuestros trabajos y, como equipo, nos manteníamos enfocados en cuidar a nuestros colegas. La fuerza y el profesionalismo que he presenciado de muchos de mis colegas a bordo del Greg Mortimer fueron inspiradores”.



En tanto, Jim Barreiro de Leon, presidente y CEO de CMI Ship Management, extendió su agradecimiento a "todos en el gobierno de Uruguay, a los proveedores de atención médica local y también a todo mi equipo".



"Este fue un desafío sin precedentes para el que el apoyo de muchos, incluido el de mis colegas, ha sido muy importante. Ahora, al entrar, lo que esperamos sea un capítulo final rápido y seguro con la repatriación definitiva de toda nuestra tripulación, puedo informar que un equipo profesional de limpieza y desinfección a bordo del barco completó su tarea y emitió nuestra certificación de ser un barco libre de virus. El MV Greg Mortimer ahora está haciendo su viaje de regreso a casa”, indicó el ejecutivo.



Barreiro de León agrega: “No podríamos haber hecho todo esto sin el apoyo de nuestro Agente Portuario, el Sr. Gabriel E. Panaras, gerente de Operaciones de Universal Shipping Agency SA, él ha sido nuestra estrella de rock durante esta dura prueba, nos ha apoyado constantemente, sin renunciar, creyendo siempre en nosotros, nuestra organización, nuestra integridad, ya que entendió nuestra dedicación a la salud y el bienestar de todos".



Finalmente, Niels-Erik Lund, socio y miembro de la junta directiva de CMI Ship Management, dijo: “El ejemplo de Montevideo será considerado, cuando regrese la normalidad, como un ejemplo modelo de cooperación cercana en una pandemia cuando se trata de la seguridad y repatriación de pasajeros y tripulaciones en todo el mundo. Nuestro agradecimiento al gobierno y a los ciudadanos de Montevideo y de todo Uruguay".