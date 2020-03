Grindr: se acordó la venta de la aplicación de citas por US$ 608 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El grupo chino de juegos Beijing Kunlun Tech Co Ltd dijo el viernes que ha acordado la venta de Grindr LLC, una popular aplicación de citas que adquirió en 2016, por unos US$ 608,5 millones.

La transacción se produce después de que el Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS) fijase junio de 2020 como fecha límite para vender la aplicación. El CFIUS no ha hecho públicas sus preocupaciones sobre la titularidad de Grindr por parte de Kunlun.



Estados Unidos está cada vez más pendiente de la seguridad de los datos personales que gestionan los desarrolladores de aplicaciones, en especial si estos datos implican personal militar o de inteligencia del país.



Kunlun dijo que venderá su participación del 98,59% en Grindr a San Vicente Acquisition LLC.



Reuters avanzó el viernes que Kunlun estaba a punto de firmar un acuerdo de venta, según varias fuentes familiarizadas con el asunto.



Kunlun es una de las mayores compañías de juegos para móvil de China. Adquirió una participación mayoritaria en Grindr en 2016 por US$ 93 millones y compró el resto de la compañía en 2018. Lo hizo sin someter las transacciones a la revisión del CFIUS.



Que Kunlun controle Grindr preocupa a los defensores de la privacidad en Estados Unidos. Los senadores demócratas Edward Markey y Richard Blumenthal enviaron una carta a Grindr en 2018 exigiendo respuestas sobre cómo protegería la aplicación la privacidad de los usuarios con un propietario chino.



Reuters publicó el año pasado que Kunlun había dado a algunos ingenieros afincados en Pekín acceso a la información personal de millones de estadounidenses, incluyendo mensajes privados e historial de VIH.