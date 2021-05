Grupo dueño de Crónica busca comprar la filial de Telefónica en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Grupo Olmos, propietario entre otras empresas argentinas de Crónica TV y el diario Crónica, informó este miércoles que contrató a un intermediario para la adquisición de Telefónica Uruguay, compañía de origen español dueña de Movistar.

El grupo informó en un comunicado que la persona contratada es el expresidente de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez. Se "encuentra a cargo de la operación para la adquisición de Telefónica Uruguay como parte de la expansión internacional de Grupo Olmos”, recoge Infobae.



Además, según el medio, el grupo informó que convocó al banco de inversión suizo UBS para estructurar el financiamiento de la operación.



En enero de 2021, Telefónica vendió a la sociedad American Tower Corporation su división de torres de telecomunicaciones en Europa y América Latina. Los países incluidos fueron España, Alemania, Brasil, Perú, Chile y Argentina. Sin embargo, Uruguay, donde la empresa española es dueña de Movistar, no estaba incluida.



En ese mismo mes, la firma británica New Street Research realizó estimaciones del valor de las operaciones en Uruguay. La empresa consideró en ese entonces que valía US$ 514 millones.



Grupo Olmos es dueño de Grupo Crónica y también tiene negocios en el área de servicios de la salud y empresas de seguros.