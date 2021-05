Grupo Latam anuncia que será cero residuo a vertedero al 2027 y carbono neutro al 2050

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Estamos enfrentando un momento crítico en la historia de la humanidad, con una grave crisis climática y una pandemia que ha cambiado nuestra sociedad. Hoy no basta con hacer lo de siempre. Como grupo tenemos la responsabilidad de ir más allá en la búsqueda de soluciones colectivas. Queremos ser un actor que promueva el desarrollo social, medio ambiental y económico de la región por ello estamos asumiendo un compromiso que busca contribuir a la conservación de los ecosistemas y el bienestar de las personas de América del Sur, convirtiéndolo en un mejor lugar para todos y todas”, dijo Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines Group.



Uno de los grandes anuncios fue la primera fase de una colaboración con The Nature Conservancy (TNC) para planificar acciones de conservación y reforestación en ecosistemas icónicos de la región. TNC es una organización ambiental global que trabaja basada en la ciencia, creando soluciones a los desafíos más urgentes de nuestro planeta para que la naturaleza y las personas puedan prosperar juntos.



“Con más de 35 años de experiencia en América Latina, nuestros estudios científicos han demostrado que la restauración y regeneración de bosques pueden contribuir de manera eficiente a los objetivos de Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC). TNC cree que la colaboración multisectorial puede acelerar la implementación de soluciones basadas en la naturaleza para mitigar los impactos del cambio climático, proteger la biodiversidad y desarrollar un futuro más próspero para las personas en la región”, dijo Ian Thompson, Director Ejecutivo de The Nature Conservancy (TNC) Brasil.



CUATRO PILARES



La estrategia de sostenibilidad para los próximos 30 años contempla cuatro pilares de trabajo: gestión ambiental, cambio climático, economía circular y valor compartido. Las líneas de acción fueron diseñadas de forma colaborativa con expertos y organizaciones ambientales de toda la región.



Respecto del pilar de cambio climático, el grupo anunció que trabajará en la reducción de sus emisiones mediante la incorporación de combustibles sostenibles y nuevas tecnologías de aviación que, se estima, estarán disponibles a partir del 2035. “El medioambiente no puede esperar 15 años para que tengamos las tecnologías necesarias para reducir las emisiones. Es por esto que trabajaremos en paralelo en impulsar estas transformaciones y en compensar nuestras emisiones a través de soluciones basadas en la naturaleza”, señaló el CEO de Latam Airlines Group.



Mediante el desarrollo de una cartera de proyectos de conservación, entre otras iniciativas, el grupo Latam buscará compensar el 50% de las emisiones domésticas al año 2030, estableciendo un camino para ser carbono neutro al 2050. Se intervendrá en ecosistemas icónicos de Sudamérica como la Amazonía, el Chaco, los Llanos del Orinoco, el bosque del Atlántico y El Cerrado, entre otros.



Además, el grupo Latam impulsará un programa que permitirá a los pasajeros, clientes corporativos y de carga la opción de compensar las emisiones de CO2 asociadas a sus viajes. Paralelamente, el grupo compensará la misma cantidad de emisiones de CO2 que los clientes bajo el programa 1+1.



En economía circular, el grupo Latam se comprometió a promover una cultura de eliminación, reducción, reutilización y reciclaje en toda la operación a fin de llegar al 2027 como un grupo que genere cero residuos a vertedero. Para ello, se eliminarán los plásticos de un solo uso antes del 2023 y se ampliará el programa de reciclaje a bordo en todas las rutas domésticas del grupo Latam, y se transformarán todos los salones Latam en 100% sostenibles. De igual forma, el grupo va a implementar un programa de reciclaje de uniformes en todos los países y un plan de reemplazo de materialidades a bordo por elementos compostables, reciclables o certificados.



Por su parte, en el pilar valor compartido el grupo ampliará su capacidad de transportar carga y personas para programas de salud, catástrofes naturales y cuidado del medio ambiente. Cabe recordar que desde que se inició la pandemia, gracias al programa Avión Solidario, se han transportado más de 29,4 millones de vacunas gratuitamente en sus filiales, más de 1.400 profesionales de la salud, sobre 490 toneladas de insumos médicos y más de 1.500 órganos y tejidos en Sudamérica. A su vez, el programa ha concretado 10 transportes de células madre para pacientes con cáncer de sangre.



Y en el caso de gestión ambiental, el grupo Latam va a implementar un sistema, transparente y auditable, que le permitirá tener presente las variables ambientales en todos los procesos del grupo, el que contará con la certificación ambiental (IEnvA) en toda su operación, un referente en la industria, y que es otorgada por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).