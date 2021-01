Grupo Parisien envió a 152 empleados al seguro parcial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Grupo Parisien envió a 152 de sus trabajadores al seguro de paro parcial desde el 4 de enero hasta el 31 de marzo, de acuerdo a lo que dijo ayer a El País María José Malet, gerenta de Recursos Humanos del grupo. La empresa “tomó la decisión como una manera de cuidar la estructura y las fuentes de trabajo”, explicó.

Carolina Reyes, delegada del sindicato, había dicho el lunes a El País que quienes se encontraban bajo esa modalidad eran casi 580 empleados. En esa oportunidad también contó que el sindicato mantenía diálogo con la empresa aunque no había “negociación”.

La empresa se comunicó el lunes mismo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para informar la cantidad de trabajadores que se enviaron al seguro de paro.



“Nos pareció sano y constructivo ratificar un poco los números. Somos muy transparentes. Ojalá no suceda, no podemos dar garantías de nada. Son 152 personas y, si el día de mañana son 580, es así. Pero en este caso era errónea la información”, aclaró Malet.

Además, la gerenta de Recursos Humanos contó que fue ella quien habló con el sindicato. Indicó que en ese momento no tenían el número exacto de trabajadores que irían al seguro de paro. No obstante, sí se les comunicó que se iba a hacer uso del régimen parcial (donde trabajarían tres días y librarían otros tres) y que la medida no incluía todas las tiendas.



“Tratamos de hacer un planteo que cerrara y que pudiera ser, dentro de todo, la medida más amigable para los equipos (de trabajo), sabiendo que no es algo grato para nadie. En ningún momento somos ajenos a lo que vive la gente, lo que fue este año, la pandemia y lo que significa una reducción salarial. También somos conscientes de que con el seguro de paro parcial cobran hasta el 75% (del sueldo), según lo que informa el Banco de Previsión Social (BPS) y el MTSS. Por eso elegimos esta opción”, agregó.



Por último, expresó que apuestan a que “la situación mejore”.