Guerra de ofertas entre Fox y Comcast para comprar cadena británica Sky

La disputa entre Fox y Comcast para adquirir la cadena británica Sky escribió ayer un nuevo capítulo con la presentación de sendas ofertas que siguen elevando los montos de dinero puestos sobre la mesa.



Comcast Corp elevó el miércoles su oferta en efectivo por la británica Sky a US$ 34 mil millones, superando la de US$ 32.500 millones que por el grupo de televisión paga había presentado Twenty-First Century Fox, informó Reuters.



Fox, que desde diciembre de 2016 intenta adquirir al grupo paneuropeo, elevó su propuesta a 14 libras esterlinas (unos US$ 18,5) por acción, una prima de 12% sobre la oferta previa de Comcast.



Comcast incrementó el miércoles su oferta a 14,75 libras (US$ 19,5) por acción -los títulos de Sky cerraron a 15,15 libras (unos US$ 20) - y dijo que la oferta había sido recomendada por el comité independiente de directores de Sky.

En febrero, el grupo estadounidense de televisión por cable bloqueó la pretensión de Fox de comprar el 61% de Sky que aún no poseía, cuando el grupo del magnate Rupert Murdoch seguía atascado en el proceso regulatorio.



La batalla por la firma británica es parte de una guerra mayor que se está librando en la industria del entretenimiento. Los gigantes de medios están destinando decenas de miles de millones de dólares a adquisiciones para poder competir contra Netflix y Amazon.



Comcast y Walt Disney están enfrascados en una batalla aparte para comprar la mayoría de los activos de Fox -incluido Sky--por más de US$70 mil millones. Disney se aseguró la aprobación condicional de las autoridades de Estados Unidos para la compra, lo que le da una ventaja sobre Comcast.



Presente en 23 millones de hogares europeos, Sky es un activo preciado, con contenidos deportivos de primera línea y series originales.