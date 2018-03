La guerra de titanes de la TV se incrementa en Estados Unidos

La oferta de 31.000 millones de dólares del operador de cable Comcast por la cadena británica de televisión Sky refleja la lucha de titanes de medios y telecomunicaciones para resistir ante Netflix y Amazon.



En un año se aceleraron grandes maniobras en el área de la televisión y la tecnología del "streaming" que permite ver programas en internet.

La clave son los contenidos; o sea lo que se ofrece a los tele-espectadores pero su compra se ha tornado cara.



Netflix y Amazon tiene sus cofres llenos de dinero pero no es el caso de los actores tradicionales del sector de la televisión a los cuales Wall Street le demanda enfrentar ante el éxito de sus jóvenes competidores. Por eso, las adquisiciones se han convertido en la respuesta de la TV.



"La concentración del mercado de proveedores de contenidos se intensificará", augura Brian Wieser, analista del Pivotal Research Group. Un factor que estimulará los negocios es que las empresas dispondrán de más recursos tras la rebaja de los impuestos en Estados Unidos.



¿Quién corteja a quién ?

AT&T quiere fusionarse con Time Warner (HBO, Cartoon Network, Studio Warner Bros, CNN) por 85.400 millones de dólares. Ya dueña de DirecTV, que transmite vía satelital, AT&T se convertiría así en un poderoso distribuidor y productor de contenidos.



Obtendría un catálogo de títulos valiosos como "Game of Thrones" o "Big Little Lies", para cadenas de TV muy populares como TNT, TBS y para la CNN, símbolo de la televisación mundial de noticias.



Esos contenidos servirían a AT&T para atraer clientes a su telefonía móvil o para estimular a los ya abonados a renovar sus contratos.



Un problema nada menor es que los guardianes de la competencia en Estados Unidos cuestionan el negocio y a mediados del mes próximo comenzará un proceso entre las partes.



De su lado Walt Disney ofreció 66.100 millones de dólares por el grueso de 21st Century Fox.



La transacción excluye a la cadena de TV Fox y otros medios del grupo como los diarios The Wall Street Journal o New York Post pero abarca a la plataforma de video en línea Hulu e incluso a la propia Sky; de la cual la familia del magnate australiano Rupert Murdoch tiene un 39% del capital.

Los Murdoch ofrecieron comprar el 61% restante pero las autoridades británicas se oponen a ello por considerar que implicaría una excesiva concentración de medios.



Con 23 millones de abonados, Sky le daría a Disney la oportunidad de fortalecer su presencia en Europa.



Fuera de sus películas, Disney no propone contenidos producidos fuera de Estados Unidos. Su cadena de TV ABC se orienta exclusivamente a Estados Unidos y la red deportiva ESPN no está disponible en muchos países.