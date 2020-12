La guitarra uruguaya que recomienda el New York Times para regalar en Navidad 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diario New York Times, en su sección Wirecutter, publica todos los años una lista de productos y objetos recomendados para sus lectores. Expertos de varias áreas eligen sus favoritos para regalar en Navidad. En la lista de este 2020 vuelven a estar las Loog Guitars, las guitarras para niños creadas por el uruguayo Rafael Atijas.



Atijas es empresario, emprendedor y músico y las Loog Guitars fueron su tesis de final de carrera en Estados Unidos. Logró la financiación para las primeras guitarras a través de la plataforma de crowdfunding Kickstarter en 2011 y desde entonces se venden en varios países del mundo. Estados Unidos concentra el 75% de las ventas.



“A los 5 años, los niños están desarrollando habilidades e intereses más específicos que abren nuevas posibilidades para regalar. Muchos niños de 5 años están comenzando el jardín y están explorando nuevos temas e ideas en la escuela por primera vez. Los juguetes pueden ayudarlos a establecer conexiones entre las experiencias a las que se exponen en el aula y el mundo”, dice el artículo del New York Times.

“Cuando nuestro hijo mayor cumplió 3 años, mi esposo y yo le regalamos una Loog Mini acústica roja y brillante.Escuchamos mucha música y todos sus tíos tocan la guitarra, así que quería que comenzara a conectarse con un instrumento musical. No esperábamos que lo tocara (no lo hizo), pero sí queríamos que le encantara (lo hizo). Para cuando cumplió 5 años, había “tocado” demasiados conciertos de rock y estaba listo para recibir clases”, dice la reseña que escribió Ingrid Skjong, integrante del staff del medio.



“Un instrumento real. Las LoogMini tienen tres cuerdas y es un ajuste cómodo para manos pequeñas. Mi hijo aprendió a sostener correctamente esta guitarra y a rasguear, y está aprendiendo aún más con la ayuda de las tarjetas flash incluidas y la aplicación, que cuenta con un afinador y lecciones en video. (...) Ya sea que nuestro hijo crezca para ser el próximo Dave Grohl (Nirvana) o no, la Loog le causó tal impresión que ya nos pidió la versión eléctrica”, asegura.



En pandemia Loog Guitars apostó al contenido con conciertos y clases online y la ventas crecieron un 500%. Este año también lanzaron nuevos productos y una nueva app.

Además de los niños, varios músicos destacados eligieron una Loog. Cuando Mick Jagger estuvo en Buenos Aires en febrero del 2016, previo al show en Montevideo, cenó en la casa del empresario argentino Marcos Gastaldi. Allí, entre varios regalos, le obsequiaron una Loog Guitar eléctrica. También otro Stone, Ronnie Wood eligió una Loog para regalarle a sus hijas.

Alex Capranos, Jack White, Jeff Tweedy, Charly García, Emiliano Brancciari y Juan Campodónico son algunos de los artistas que tienen este instrumento made in Uruguay.