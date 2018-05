Hamburguesas gourmet y ventas globales impulsan resultados de McDonald's

El lunes, las acciones de la principal cadena mundial por ingresos subían un 4,9%, a US$ 166,09, ya que las ventas comparables en sus restaurantes superaron las previsiones de Wall Street, empujando al alza sus ganancias.



Un extenso plan de reformas lanzado hace tres años por el presidente ejecutivo, Steve Easterbrook, ha introducido cambios en los menús, nuevas tecnologías en las tiendas y mejoras en los restaurantes para generar más tráfico.



El alto margen de las hamburguesas "gourmet", que incluyen ingredientes más frescos y caros y cuestan entre US$ 6 y US$ 7 comparado con las ofertas más rebajadas de la cadena, de entre US$ 1 y US$ 3, elevó el promedio general del valor en Estados Unidos.



Las ventas en los restaurantes de McDonald's en Estados Unidos subieron un 2,9%, superando las expectativas de los analistas de un 2,7%, de acuerdo con Thomson Reuters I/B/E/S.



Las ventas globales en locales abiertos en los últimos 13 meses subieron un 5,5%, superando fácilmente la estimación promedio de analistas de un 3,94% y reflejando una mejora del 7,8% en los mercados internacionales más maduros de la compañía: Australia, Canadá, Francia, Alemania y Reino Unido.



"(Esto) muestra el poder de la marca (...) a nivel global los números fueron sobresalientes", dijo Peter Saleh, analista de la correduría BTIG. "Los resultados fueron muy impresionantes, de hecho más impresionantes de lo que anticipábamos inicialmente".



Excluyendo ítems, la compañía ganó US$ 1,79 por acción, superando la estimación de US$ 1,67 por papel. Los ingresos en general cayeron un 9%, como resultado de un proceso de refranquiciado, una iniciativa de reducción de costos en la que la compañía vende locales de su propiedad a un inversor que recibe solo una parte de las ventas.



